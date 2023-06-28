28.06.2023 19:49 Дмитро Колонєй

Харківські діти беруть участь у виставці дитячих малюнків в Брюсселі

Відкрилася виставка «Світ, у якому я хочу жити!», на якій представлені десятки малюнків харківських митців.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Брюсселі відкрилася виставка дитячих малюнків «Світ, у якому я хочу жити!».

Одночасно урочистості проходили в Харківському дипломатичному клубі - за допомогою онлайн-трансляції був встановлений відеоміст.

У заході взяли участь тимчасова повірена у справах України в Королівстві Бельгія Наталія Аношина, віце-президент Міжнародної асоціації миротворців ООН у Західній Європі Альберт Тібор, представники Харківської міської ради, національних підрозділів Міжнародної асоціації миротворців ООН, українських та іноземних неурядових організацій та ін.

Мета виставки - привернути увагу європейського суспільства до проблеми виховання та підтримки творчого потенціалу молодого покоління на прикладі дітей з України, а також висвітлити питання щодо необхідності створення миротворчих таборів для психологічної реабілітації дітей, що перебувають чи перебували у зоні бойових дій.

Виставка працюватиме до 3 липня в Українському хабі громадянського суспільства у будівлі Європарламенту.