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28.06.2023  19:49   Дмитро Колонєй

Харківські діти беруть участь у виставці дитячих малюнків в Брюсселі

Відкрилася виставка «Світ, у якому я хочу жити!», на якій представлені десятки малюнків харківських митців.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Брюсселі відкрилася виставка дитячих малюнків «Світ, у якому я хочу жити!». 
 
Одночасно урочистості проходили в Харківському дипломатичному клубі - за допомогою онлайн-трансляції був встановлений відеоміст.
 
У заході взяли участь тимчасова повірена у справах України в Королівстві Бельгія Наталія Аношина, віце-президент Міжнародної асоціації миротворців ООН у Західній Європі Альберт Тібор, представники Харківської міської ради, національних підрозділів Міжнародної асоціації миротворців ООН, українських та іноземних неурядових організацій та ін. 
 
Мета виставки - привернути увагу європейського суспільства до проблеми виховання та підтримки творчого потенціалу молодого покоління на прикладі дітей з України, а також висвітлити питання щодо необхідності створення миротворчих таборів для психологічної реабілітації дітей, що перебувають чи перебували у зоні бойових дій. 
 
Виставка працюватиме до 3 липня в Українському хабі громадянського суспільства у будівлі Європарламенту.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про міжнародний конкурс у якому брали участь харківські юні митці, переможці якого отримали можливість представити свої малюнки на виставці.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, виставка, харків, малюнки, кокурс, брюссель
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