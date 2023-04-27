    
Главная Новини Харкова Культура та туризм Харківських юних митців запрошують до участі у міжнародному конкурсі дитячого малюнку
27.04.2023  19:31   Дмитро Колонєй

Харківських юних митців запрошують до участі у міжнародному конкурсі дитячого малюнку

Харківські діти та підлітки можуть надати свої роботи для участі у творчому змаганні «Світ, у якому я хочу жити!».

Запрошують до участі у міжнародному конкурсі дитячого малюнку харківських юних митців
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Соціокультурний центр творчості «Les hirondelles» (місто Шарлеруа, Бельгія)  та ГО «Об’єднання миротворців ООН» (Харків) діти від 6 до 17 років, які навчаються у Харкові та Харківській області, мають можливчсть взяти участь у конкурсі дитячого малюнку «Світ, у якому я хочу жити!». 
 
Для участі необхідно:
  • заповнити форму заявки
  • подати на розгляд журі творчу роботу.
 
Малюнки можуть бути виконані на будь-якому матеріалі (ватман, картон, полотно тощо) і в будь-якій техніці (масло, акварель, туш, кольорові олівці, крейда і т. д.). Дозволяється використання різноманітних творчих засобів та технік - вишивка, шиття, аплікація, паперопластика, макраме тощо. 
Заявки приймаються до 18:00 15 травня.
 
Кожен учасник отримає диплом, а 45 кращих робіт будуть експонуватися у Бельгії. 
 
Детальну інформацію можна дізнатися у Положенні про конкурс
 
 .

Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, конкурс, харків, оон, бельгія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.04 Суспільство Які імена найчастіше дають батьки своїм дітям при народженні в Харківській області 22.04 Надзвичайні події У Харкові випав з вікна та загинув чотирирічний малюк 21.04 Надзвичайні події У передмісті Харкова нетвереза мати тримала у бруді та пригнічувала трьох маленьких дітей
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 