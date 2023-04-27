27.04.2023 19:31 Дмитро Колонєй

Харківських юних митців запрошують до участі у міжнародному конкурсі дитячого малюнку

Харківські діти та підлітки можуть надати свої роботи для участі у творчому змаганні «Світ, у якому я хочу жити!».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Соціокультурний центр творчості «Les hirondelles» (місто Шарлеруа, Бельгія) та ГО «Об’єднання миротворців ООН» (Харків) діти від 6 до 17 років, які навчаються у Харкові та Харківській області, мають можливчсть взяти участь у конкурсі дитячого малюнку «Світ, у якому я хочу жити!».

Для участі необхідно:

заповнити форму заявки

подати на розгляд журі творчу роботу.

Малюнки можуть бути виконані на будь-якому матеріалі (ватман, картон, полотно тощо) і в будь-якій техніці (масло, акварель, туш, кольорові олівці, крейда і т. д.). Дозволяється використання різноманітних творчих засобів та технік - вишивка, шиття, аплікація, паперопластика, макраме тощо.

Заявки приймаються до 18:00 15 травня.

Кожен учасник отримає диплом, а 45 кращих робіт будуть експонуватися у Бельгії.

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