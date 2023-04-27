    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік роками гвалтував падчерку
27.04.2023  18:54   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік роками гвалтував падчерку

Слідчі Харківщини оголосили підозру зловмиснику, який кілька років ґвалтував свою падчерку

 
Як повідомляе РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, чоловік почав розбещувати дівчину, коли їй було 9 років, а коли їй виповнилося 14 почав систематично ґвалтував її по кілька разів на тиждень. Незаконні дії щодо дитини тривали 8 років.
 
У 2019 році повідомлення про злочини 38-річного чоловіка надійшло від потерпілої. За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування, під час якого провели низьку судово-медичних експертиз, вилучили речові докази, опитали близьких дівчини та можливих свідків злочину. 
 
 
В ході проведення досудового розслідування слідчі знайшли достатньо доказів провини чоловіка та повідомили йому про підозру.
27 квітня суд обрав 38-річному зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  гвалтівник, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.02 Надзвичайні події Нападав у ліфтах: у Харкові спіймали гвалтівника (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 