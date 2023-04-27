27.04.2023 18:54 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік роками гвалтував падчерку

Слідчі Харківщини оголосили підозру зловмиснику, який кілька років ґвалтував свою падчерку

Як повідомляе РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, чоловік почав розбещувати дівчину, коли їй було 9 років, а коли їй виповнилося 14 почав систематично ґвалтував її по кілька разів на тиждень. Незаконні дії щодо дитини тривали 8 років.

У 2019 році повідомлення про злочини 38-річного чоловіка надійшло від потерпілої. За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування, під час якого провели низьку судово-медичних експертиз, вилучили речові докази, опитали близьких дівчини та можливих свідків злочину.

В ході проведення досудового розслідування слідчі знайшли достатньо доказів провини чоловіка та повідомили йому про підозру.

27 квітня суд обрав 38-річному зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



