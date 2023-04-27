27.04.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Окупанти активно застосовують БпЛА для коригування вогню артилерії на Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:
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На Слобожанському напрямку зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів Харківщини: Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Бологівка, Дворічанське та Колодязне.
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На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населених пунктів Харківщини: Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Берестове.
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