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27.04.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Окупанти активно застосовують БпЛА для коригування вогню артилерії на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 10 населених пунктів Харківщини: Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Бологівка, Дворічанське та Колодязне.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали  населених пунктів Харківщини: Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Берестове.
 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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