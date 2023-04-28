28.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі - дощ. Вранці - без опадів. Удень знову піде дощ, який ближче до вечора може посилитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +11°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +14°...+16°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +15°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

Бджоли літають біля дерев — до хорошої погоди, а якщо ховаються у вулик — варто чекати на негоду.

Якщо вишня до цього для вже відцвіла, то заморозків не буде.

Червоний та вітряний світанок обіцяє часті грози у травні.



