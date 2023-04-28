Прогноз погоди у Харкові на 28 квітня

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі - дощ. Вранці - без опадів. Удень знову піде дощ, який ближче до вечора може посилитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +11°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +14°...+16°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +15°...+14°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Сьогодні можна легко викликати симпатії оточуючих і заручитися їх підтримкою. Як ніколи будуть потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі - дощ. Вранці - без опадів. Удень знову піде дощ, який ближче до вечора може посилитися.
Щороку 28 квітня у світі відзначають День охорони праці.
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