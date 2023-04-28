28.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні можна легко викликати симпатії оточуючих і заручитися їх підтримкою. Як ніколи будуть потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен не проти покомандувати оточуючими! Втім, найчастіше оточуючі будуть лише «за». День наділяє Овна впевненістю у собі та харизмою, дозволяючи виявляти лідерські якості та навіть трохи маніпулювати людьми. Завдяки цьому Овну неважко просунути свою ідею, організувати будь-який процес, переконати у своїй правоті. Це гарний день для того, щоб підкорити чиєсь серце або просунутися у кар'єрі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки радять Тельцеві присвятити цей день спілкуванню поколінь. Батьки, діти, онуки – що більше близьких людей збереться разом, то краще! У колі рідних на Тельця чекає не лише щира теплота спілкування, а й щасливі шанси долі: можливо, саме цього дня Телець отримає несподівану допомогу чи пропозицію від своїх близьких. Якщо ж Телець не міг наважитися завести довірчу розмову, саме час все обговорити у невимушеній та душевній сімейній обстановці.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День наділяє Близнюків чималим зарядом бадьорості, енергії та сил. Можливо, вставши з ліжка, вони цього і не відчують, але достатньо їм випити чашку кави та прийняти контрастний душ, як життя заграє яскравими барвами! Зірки радять Близнюкам приділити час гартуванню та навантаженням на свій організм. Порадуйте себе пробіжкою, фітнесом або походом в басейн. А заразом – таким тонізуючим видом спорту, як стрілянина очима на адресу осіб протилежної статі.

Рак (22 червня – 23 липня)

День обіцяє порадувати Рака приємними сюрпризами. У всьому, за що б він не взявся, успіх обіцяє бути на його боці, особливо в тому, що пов'язано з любовними справами та фінансами. Цілком ймовірно, день порадує його гарним прибутком, вдалою покупкою, подарунком або романтичною зустріччю. Щоб перевірити це, Раку достатньо не сидіти у чотирьох стінах: знайомтеся, закохуйтесь, призначайте побачення, займайтеся бізнесом та шопінгом!

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Леві прокинуться лідерські задатки! День наділяє його здатністю швидко приймати рішення, брати за них відповідальність та організовувати оточуючих для того, щоб втілювати ці рішення в життя. Все це вдаватиметься Леву без особливих зусиль: оточуючі охоче підтримають його у всіх починаннях. Тож зірки радять Леву сміливо брати ініціативу до своїх рук, адже якщо не він, то хто ж?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві необхідно тримати дистанцію з оточуючими, не дозволяючи сісти собі на шию. Зірки попереджають її про те, що хтось може безсоромно намагатися маніпулювати Дівою у своїх інтересах або обтяжувати її нескінченними проханнями. Такий це день, що Діва своєю поступливістю буквально провокуватиме в людях експлуататорські замашки! Тож доведеться їй або провести цей день подалі від усіх, або наполегливо відбиватися від нав'язливих прохачів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть тонко відчувати все, що навколо, насамперед – людей, які знаходяться з ними поряд. Для них не важко уявити себе на місці співрозмовника, подивившись на світ з його дзвіниці. Завдяки цьому, Терези будуть прекрасним слухачем і не менш прекрасним оповідачем. День наділяє їх розвиненою інтуїцією, творчими здібностями та буйною фантазією. А ось логічні висновки та розрахунки будуть даватися Терезам насилу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп віщує Скорпіону непоганий день, коли він буде схильний дивитися на життя філософськи. Що ж, іноді це єдиний правильний підхід до речей, які не можеш змінити. Навіть якщо не все у Скорпіона складатиметься гладко, його незворушність і почуття гумору допоможуть йому не драматизувати ситуацію або навіть повернути її на свою користь. При цьому що б не сталося похитнути спокій Скорпіона буде важко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Спілкування та інформація необхідні Стрільцю як повітря! Чим більше навколо нього людей, тим краще, причому не так важливо, друзі це, колеги чи сторонні: Стрілець з усіма порозуміється. Завдяки своїй комунікабельності, у Стрільця є шанс завести цікаве чи корисне знайомство, нове хобі, стати володарем потрібної інформації. Іншими словами, гороскоп схиляє його поєднувати приємне з корисним, у повній відповідності до приказки: «Спілкування працює на тих, хто працює на нього».

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп схиляє Козерога маніпулювати людьми, втім, оточуючі й самі охоче танцюватимуть під його дудку. Причому Козеріг буде переконаний, що робить це не заради особистої вигоди, а заради спільних цілей – наприклад, для роботи чи на благо сім'ї. Щоб досягти бажаного, Козеріг може використати не лише свій дар переконання, а й свої зв'язки, чутки та інші таємні важелі – все це допоможе йому досягти результатів. Головне, щоб гра в «сірого кардинала» не велася надто вже всерйоз.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має шанс відчути на собі справедливість приказки: «Все добре в міру»! День схиляє його до помірності у всьому – у справах, у вчинках, у їжі, у розмовах, у коханні. У будь-яких питаннях, які Водолій вирішуватиме, йому варто вибрати золоту середину, а якщо питання спірне – пошукати компроміс. Тільки тоді результат його не розчарує. Якщо ж Водолій почне рубати з плеча, то ризикує, що від його проектів та планів залишаться лише дрібні тріски.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ситуація може вимагати від Риб підтримати когось із оточуючих, надати допомогу, вислухати чи дати пораду. Більше того, Риби і самі будуть налаштовані альтруїстично, тому навіть якщо до них не звернуться за допомогою, вони здатні самі її запропонувати. День наділяє Риб бажанням дбати, захищати і опікуватися, роблячи їх чудовим слухачем та психоаналітиком. Єдине «але»: у коханні турбота Риб може виявлятися надто активно. Намагайтеся, щоб вона не перетворилася на нав'язливість.



