28.04.2023 07:30 Рита Парфенова

28 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 28 квітня у світі відзначають День охорони праці.





Дату закріпили у 2003 році з ініціативи Міжнародної організації праці, щоб привернути увагу спільноти до проблеми великої кількості нещасних випадків та професійних захворювань на роботі.



За даними МОП, щодня на робочому місці у світі гинуть близько 5000 людей. Щорічно ця цифра зростає приблизно на 10%. Нерідко випадки травматизму на робочому місці пов’язані з бажанням роботодавця заощадити. Тому часто недобросовісні роботодавці нехтують правилами техніки безпеки.

Прикмети дня

Цього дня церква відзначає пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда та Трохимів. За переказами, вони були учнями та послідовниками святого Павла і разом із ним проповідували слово Боже.



Цього дня бджолярі оглядали пасіки та омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали та виставляли на свіже повітря. «На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуда», – говорили знаючі люди. А решта погоджувалися: «У кого медок і олії – у того і свято».

Також цього дня

1758 – народився Джеймс Монро, 5 президент США (1817-25), який проголосив доктрину «Америка для американців». За однією з версій, саме його прізвище взяла в якості псевдоніма актриса-початківець Норма Джин Бейкер, щоб перетворитися на секс-символ Мерилін Монро.



1784 – винахідники Б. Лонуа та Ж. Б'єнвеню у Франції продемонстрували першу офіційно визнану саморушну модель вертольота.



1838 – запатентована фотографія. Вона стала відома під назвою "дагеротип" на ім'я винахідника Дагера.



1908 – народився Оскар Шиндлер (пом. 1974), німецький бізнесмен, який у роки війни врятував 1100 євреїв.



1914 – у США запатентували повітряний кондиціонер.



1916 – народився Ферруччіо Ламборджіні, італійський автопромисловець, який створив швидкі та дорогі автомобілі спортивного класу.



1919 – засновано Лігу Націй.



1923 – відкрився один із найзнаменитіших у світі футбольних стадіонів – лондонський Уемблі.



1937 – у Нью-Йорку з'явився перший рекламний щит із анімованим зображенням. На моніторі крутився 4-хвилинний ролик з кіньми, що скачуть, і жонглюючими котами. Картинка була зроблена з 2000 лампочок, які блимали в заданому порядку. Творцем цього дива був Дуглас Лейт.



1947 – норвезький дослідник Тур Хейєрдал вирушив у плавання на бальзовому плоті від західного узбережжя Південної Америки до Таїті.



1968 – у Нью-Йорку на Бродвеї пройшла прем'єра знаменитого мюзиклу «Волоси», кіноверсію якого 1979 року поставив Мілош Форман.



1974 – народилася Пенелопа Круз, іспанська та американська актриса («Все про мою матір», «Цукру», «Ванільне небо»).



1981 – народилася Джессіка Альба, американська актриса («Місто гріхів», «Фантастична четвірка», «Наркоз», «Знайомство з Факерами-2»).



1992 – Річард Механ з Х'юстона запатентував електричну скатертину, яка відлякує комах.



2000 – Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.



2001 – Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.



2022 – Палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.

Іменини відзначають:

Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кондрат, Мстислав, Сава, Трохим, Яків.



