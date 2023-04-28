28.04.2023 08:25 Рита Парфенова

Про руйнування внаслідок обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти не припиняли обстрілів прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.



Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району з 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок.



У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор.

Внаслідок обстралів постраждалих нема.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості.



