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28.04.2023  08:25   Рита Парфенова

Про руйнування внаслідок обстрілів Харківщини розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби російські окупанти не припиняли обстрілів прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Наслідки обстрілів Харківщини Наслідки обстрілів Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району з 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок.

У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор.

Внаслідок обстралів постраждалих нема.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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