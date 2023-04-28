28.04.2023 08:47 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 квітня.

27 квітня о 15:55 ворожа артилерія обстріляла село Петропавлівка, яке входить до складу Петропавлівської громади. Внаслідок обстрілу снаряд влучив у приватне подвір'я, в результаті чого загорілися дах житлового будинку та літня кухня. На момент прибуття рятувальників з 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, площа пожежі становила 130 квадратних метрів. Вогнеборці забезпечили двома пожежними стволами боротьбу з полум'ям, і о 16:15 вдалося локалізувати пожежу. О 17:50 вогонь було повністю приборкано. На щастя, постраждалих внаслідок цієї події не було.



Також рятувальники провели дві перевірки місць, де сталися ворожі атаки. Були зафіксовані обстріли на території Липецької та Вільхуватської громад.

Пошкодження були завдані наступним об'єктам:

у селі Липці - двоповерховий багатоповерховий будинок та надвірні будівлі приватного домогосподарства;

у селі Вільхуватка - лінії електропередач, продуктовий магазин, зупинка транспорту, приватна господарча споруда і гараж.

Загалом протягом доби з 27 по 28 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

5 – для надання допомоги населенню;

1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 квітня близько 15:30 у селі Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості.



