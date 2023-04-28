У Харкові затримали крадія з наркотиками

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Чоловіка, 2000 року народження, який розшукується правоохоронцями за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, працівники полку поліції особливого призначення виявили у Немишлянському районі Харкова.

Під час перевірки порушника була виявлена наркотична речовина.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.