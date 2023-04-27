    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Кермувальник у Харкові вдарив ногою в обличчя водія під час конфлікту
27.04.2023  08:22   Рита Парфенова

Кермувальник у Харкові вдарив ногою в обличчя водія під час конфлікту

Знайдений водіій, який вдарив ногою в обличчя іншого водія через відкрите вікно автомобіля під час сварки.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Правоохоронці встановили місцезнаходження 48-річного чоловіка, який був втікачем від відповідальності за свої дії у 2017 році.

За даними оперативників, під час руху на автомобілі ВАЗ 2106 по дорозі, зловмисник сварився з іншим водієм, і після цього наніс йому удар ногою в обличчя через відкрите вікно.

Нещодавно злочинець був допитаний та повідомлений про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

РАніше РЕДПОСТ писав, що поліція вчасно затримала нападника, який вдарив жінку ножем у Індустріальному районі Харкова.


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  хуліганство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 