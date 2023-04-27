Кермувальник у Харкові вдарив ногою в обличчя водія під час конфлікту

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Правоохоронці встановили місцезнаходження 48-річного чоловіка, який був втікачем від відповідальності за свої дії у 2017 році.

За даними оперативників, під час руху на автомобілі ВАЗ 2106 по дорозі, зловмисник сварився з іншим водієм, і після цього наніс йому удар ногою в обличчя через відкрите вікно.

Нещодавно злочинець був допитаний та повідомлений про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.