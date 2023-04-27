Кермувальник у Харкові вдарив ногою в обличчя водія під час конфлікту

Знайдений водіій, який вдарив ногою в обличчя іншого водія через відкрите вікно автомобіля під час сварки.
Правоохоронці встановили місцезнаходження 48-річного чоловіка, який був втікачем від відповідальності за свої дії у 2017 році.
За даними оперативників, під час руху на автомобілі ВАЗ 2106 по дорозі, зловмисник сварився з іншим водієм, і після цього наніс йому удар ногою в обличчя через відкрите вікно.
Нещодавно злочинець був допитаний та повідомлений про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
РАніше РЕДПОСТ писав, що поліція вчасно затримала нападника, який вдарив жінку ножем у Індустріальному районі Харкова.
Комментариев: 0
День хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі. Можливі різкі перепади настрою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дощ із грозою, ввечері - дощ.
В Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
влажность:
давление:
ветер: