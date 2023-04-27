27 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
Свято з’явилося лише у 2020 році з ініціативи Міністерства фінансів України.
Казначейство розпоряждається видатками державного бюджету та стежить за надходженням податків, зборів і мита, доходів від державних позик.
Прообразом казначейства в Україні вважають князівську скарбницю Ярослава Мудрого та його спадкоємців. Особиста скарбниця князя також була державною, за її рахунок утримували княжий двір, споряджали військо та флот, будували дороги, мости та будівлі. У Запорізькій Січі також існувала скарбниця, сформована за образом скарбниці Литовського князівства.
Сни в ніч проти 27 квітня вважаються віщими. Крім того, у сновидінні можна побачити вихід із складної ситуації. Для цього перед тим, як заснути, подумки озвучте своє запитання та налаштуйтеся на фіксацію відповіді.
Вважається, що всі зроблені сьогодні покупки прослужать довго.
У 1520 народився Сулейман I турецький правитель, 10-й султан Османської імперії. Сулейман вважається найбільшим султаном з Османської династії, адже саме за його правління Оттоманська Порта досягла апогею свого розвитку – найбільшого територіального розширення та військово-політичної могутності. У Європі Сулеймана найчастіше називають Сулейманом Чудовим, тоді як у мусульманському світі – Сулейманом Кануні. В Україні відомий насамперед як чоловік Роксолани.
1521 - на Філіппінах аборигени вбили португальського мореплавця Фернана Магеллана, першого мореплавця, під командуванням якого було здійснено навколосвітній вояж.
1667 – вже давно осліплий англійський поет Джон Мільтон продав за 10 фунтів права на написану ним цього року і поему «Втрачений рай», яка стала кращою в його творчості.
1791 – народився Семюел Фінлі Бриз Морзе, американський художник та винахідник, 1-й президент Національної академії малюнка. Всім відомі його телеграфний апарат та абетка-код. А ось Морзе-художника знають мало хто. Одна з його картин – «Галерея Лувру», де зображено 38 шедеврів цього музею, сам Морзе та його друг – письменник Фенімор Купер із сім'єю.
1822 – народився Уліс Сімпсон Грант, американський генерал, головнокомандувач армією Півночі у роки Громадянської війни у США та 18-й президент США (1869-77). Коротше, той, що на 50-доларовій купюрі.
1900 – народився Уолтер Ланц, американський мультиплікатор, завдяки якому у 1940 році з'явився на світ один із найпопулярніших мультиплікаційних героїв дятел Вуді Вудпеккер.
1938 – за звинуваченням у шпигунстві у Москві заарештували професора Льва Ландау, провідного радянського фізика-теоретика.
1965 – у США було запатентовано одноразові підгузки під торговою маркою «Памперс».
1995 – Верховна Рада затвердила першу державну нагороду України – орден Богдана Хмельницького.
1995 – засновано Державне казначейство України.
2005 - свій перший політ здійснив авіалайнер Airbus A380
2007 – у Таллінні демонтовано «Бронзовий солдат»
2012 – у центрі Дніпропетровська відбулася серія терористичних актів. За офіційними даними, внаслідок 4 вибухів постраждали 27 людей.
Антон, Євстафій (Остап), Іван, Мартин.
День хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі. Можливі різкі перепади настрою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дощ із грозою, ввечері - дощ.
В Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
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