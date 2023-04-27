27.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі. Можливі різкі перепади настрою.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Відмінною рисою Овна і те, що він зможе, якщо захоче, справити враження потрібних людей! Події можуть допомогти Овну вигідно показати себе перед начальством, колегами чи близькою людиною. Щоб цей сценарій здійснився, Овну досить перебувати у центрі подій. І не соромитися демонструвати оточуючим свої таланти і здібності навіть у непередбачуваній обстановці.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець ризикує виявитися проти своєї волі втягнутим у вир подій або навіть інтриг: оточуючі намагатимуться їм маніпулювати, переслідуючи свої цілі. Можливо, Тельця попросять взяти участь у якійсь події, зігравши відведену йому роль. Або ж поділяться з ним чутками та припущеннями для того, щоб він розніс цю інформацію далі. Так чи інакше, зірки радять Тельцю триматися осторонь чужих справ – і що далі, то краще.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків здатний закрутити вир спілкування та емоцій! Вони будуть у піднесеному настрої та здатні на несподівані, імпульсивні вчинки. Почуття, що раптово спалахнули, нові знайомства, погоня за розвагами, несподівані рішення, флірт – все це цілком характерно для Близнюків. Зірки попереджають Близнюків про те, що як би їм не хотілося розслабитися, не варто вже втрачати голову, а разом з нею і контроль над собою. Інакше є ризик випадково переступити межу, порушивши якісь моральні заборони.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак ризикує зіткнутися з такими не найкращими проявами почуттів, як жадібність чи заздрість. Можливо, вони будуть спрямовані на нього, а може, Рак сам відчує заздрісний укол на чиюсь адресу. Щоб день пройшов спокійно, зірки радять Раку уникати зустрічей із людьми, чиї доходи чи успіхи вищі, ніж його власні. А заразом і намагатися не виставляти свої досягнення напоказ, щоб ненароком не викликати підвищеного слиновиділення оточуючих.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Практично у будь-яких справах Левом рухатиме здоровий азарт! При цьому йому не обов'язково укладати з друзями заклад або робити ставки на іподромі (хоча чому б і ні?). Насамперед азартність Лева виражатиметься у його бажанні когось випередити чи зробити щось краще, ніж інші. Суперництво може бути реальним або вигаданим, проте воно підстьобуватиме Лева у всьому – у роботі, у побуті, у коханні, роблячи вище його результати, а значить, і шанси стати першим!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Події дня цілком здатні поставити Діву в глухий кут, поставити перед нею хитромудре завдання або зіштовхнути з справжнісінькою загадкою. Такий це день - день таємниць, недомовок і явної переваги інтуїції над логікою. Які б секрети Діва не хотіла проникнути, зробити це за допомогою дедукції буде важко: швидше за все, для правильних висновків у Діви просто не виявиться потрібних фактів. Зате цей прогалину з лишком заповнить інтуїція – вона буде у Діви на висоті, роблячи її неймовірно проникливою. І привабливою...

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День схиляє Терези спробувати щось нове, чи це стосується екстремального виду спорту, отримання нових знань чи кохання. Якщо Терези мають кохану людину, їм варто провести цей вечір з ним, намагаючись відхилятися від звичного сценарію. Якщо ж Терези самотні, вони будуть навстіж відкриті для знайомств і сміливих експериментів! Крім того, Терези можуть відмінно проявити себе в творчості: їхня права півкуля буде працювати на повну потужність, забезпечуючи цілою купою свіжих, нестандартних ідей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може мати великі проблеми з самоорганізацією! Йому буде складніше, ніж зазвичай, взятися за повсякденні справи і виконувати їх у звичному темпі. Скорпіона може відволікати все довкола – оточуючі, події, власні нав'язливі думки. Через цю розсіяність навіть ті справи, за які Скорпіон таки візьметься, здатні валитися в нього з рук. Зірки радять Скорпіонові не намагатися переламати ситуацію, а взяти невеликий тайм-аут. Йому варто добре відпочити і розважитися, ну а справи почекають.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки цілком і повністю на боці Стрільця! Фортуна повернеться до нього своїм усміхненим обличчям, тож Стрільцеві варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Стрільцю пощастить у коханні чи він отримає гроші, на які не розраховував, а може, його порадують якісь добрі новини. Якщо ж Стрілець збирається здійснити план, що вимагає частки везіння, то найкращого дня йому цього не знайти.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Переповнити чашу терпіння Козерога буде не складно – вона в нього менша за чайну ложку! Події, на які іншого дня Козеріг і уваги б не звернув, здатні вмить вивести його з себе. Особливо це стосується глузувань (навіть дружніх), а також критики оточуючих. Щоб одного не дуже прекрасного моменту емоції Козерога не виплеснулися на чиюсь голову, йому варто їх спрямувати в безпечне русло. Найкраще – попітніти на біговій доріжці або сходити до басейну: вода змиє негатив, наповнивши Козерога безтурботністю.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Навколишнім важко очікувати від Водолія логічних вчинків: практично все, що він робить, буде продиктовано такими залізними аргументами, як «хочу» та «не хочу". Протягом дня Водолій перебуватиме під владою бажань та раптових поривів, аж до того, що якісь свої кроки йому й самому нелегко пояснити! Щоб під впливом миттєвих емоцій не наробити помилок, Водолію варто прислухатися до застережень друзів та рідних. Просто повірте на слово: збоку їм видніше.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть надавати якимось подіям більше значення, ніж вони на те заслуговують: їх бурхливі емоції забарвлюватимуть усе, що відбувається навколо, у контрастні кольори. Захопившись і обурюючись з будь-якого приводу, Риби будуть не найлегшою у спілкуванні людиною. Крім того, підвищену увагу вони можуть приділяти прикметам та збігам, надаючи їм невиправданої ваги. Втім, зірки обіцяють, що якщо Риби утримають свої могутні емоції під контролем, день обіцяє бути для них цікавим, насиченим та яскравим!



