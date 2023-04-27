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27.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дощ із грозою, ввечері - дощ.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+15°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 41%. Температура повітря +19°...+20°C (відчувається як +21°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +16°...+14°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо тепло 27 квітня - у перших числах травня похолодає.
  • З цього часу починаються грози.
  • Прилітають стрижі і косатки.
  • Якщо цього дня у небі ви побачите самотнього журавля — чекайте на швидкий успіх у справах, якщо летить пара — до весілля, а зграя обіцяє зустріч із бажаними гостями.
  • Ворони голосно каркають — до неприємностей та поганої погоди.



 

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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