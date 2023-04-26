26.04.2023 22:42 Дмитро Колонєй
Готуємо сирний суп з грибами та картоплею
Смачний суп, який не потребує особливих витрат часу.
Як пише РЕДПОСТ
, сирний суп із грибами не містить м'яса, але при цьому дуже ситний та смачний.
Сирний суп з грибами та картоплею
Продукти:
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сир плавлений для супу - 100 г
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морква - 1 штука,
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цибуля ріпчаста - 1 штука,
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картопля - 1-2 штуки,
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печериці - 100 г
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рослинна олія - 2 ст. ложки
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сіль
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перець
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петрушка
Покроковий рецепт приготування
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Цибулю, моркву та гриби очистити, промити та подрібнити.
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Овочі та гриби скласти в сотейник із олією.
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Злегка обсмажити.
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Картопля очистити, промити, нарізати кубиками.
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Покласти картопля в сотейник до овочів.
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Залити окропом.
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Варити до готовності картоплі 15-20 хвилин|мінути|.
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Плавлений сир нарізати кубиками та покласти в суп.
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Ретельно перемішати до розчинення, закип'ятити.
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Підсолити і поперчити до смаку.
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Готовий суп посипати рубаною зеленню петрушки.
Смачного!
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