    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо сирний суп з грибами та картоплею
26.04.2023  22:42   Дмитро Колонєй

Готуємо сирний суп з грибами та картоплею

Смачний суп, який не потребує особливих витрат часу.

Як приготувати сирний суп з грибами та картоплею
 
Як пише РЕДПОСТ, сирний суп із грибами не містить м'яса, але при цьому дуже ситний та смачний.
 

Сирний суп з грибами та картоплею

 

Продукти:

 

  • сир плавлений для супу - 100 г
  • морква - 1 штука,
  • цибуля ріпчаста - 1 штука,
  • картопля - 1-2 штуки,
  • печериці - 100 г
  • рослинна олія - ​​2 ст. ложки
  • сіль
  • перець
  • петрушка

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Цибулю, моркву та гриби очистити, промити та подрібнити.
  2. Овочі та гриби скласти в сотейник із олією.
  3. Злегка обсмажити.
  4. Картопля очистити, промити, нарізати кубиками.
  5. Покласти картопля в сотейник до овочів.
  6. Залити окропом.
  7. Варити до готовності картоплі 15-20 хвилин|мінути|.
  8. Плавлений сир нарізати кубиками та покласти в суп.
  9. Ретельно перемішати до розчинення, закип'ятити.
  10. Підсолити і поперчити до смаку.
  11. Готовий суп посипати рубаною зеленню петрушки.
Смачного!
 

 


Тэги:  рецепт, суп, сир, картопля, печериці, олія, цибуля, морква
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Кулінарні рецепти Готуємо салат з ананасами, перцем та кукурудзою 24.04 Кулінарні рецепти Готуємо морквяний суп-пюре 23.04 Кулінарні рецепти Готуємо шніцель зі скумбрії
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 