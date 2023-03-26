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26.03.2023  21:47   Рита Парфенова

Готуємо солянку з капустою, грибами та оливками

Солянка із двох видів капусти з грибами — чудова ідея для пісного обіду. Виходить дуже ситно!

Солянка з капустою, грибами та оливками

Інгредієнти:

  • капуста свіжа - 200 г
  • капуста квашена - 200 г
  • печериці - 300 г
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • томатна паста - 2 ст. л.
  • чорні оливки - 0,5 банки
  • лимони - 0,5 шт.
  • рослинна олія - 2 ст. л.
  • лавровий лист - 1 шт.
  • вода - 1 л
  • сіль за смаком
  • перець чорний - за смаком

Спосіб приготування:

  1. Свіжу капусту тонко нашаткуйте. Цибулю дрібно порубайте, моркву наріжте півкільцями. Гриби наріжте тонкими слайсами.
  2. У киплячу воду викладіть гриби та проваріть близько 10 хвилин.
  3. Додайте свіжу капусту та варіть ще 15 хвилин.
  4. У цей же час на сковороді в олії згасіть квашену капусту з томатною пастою під закритою кришкою близько 30 хвилин. За потреби додайте трохи води.
  5. На іншій сковороді в олії обсмажте цибулю та моркву.
  6. Додайте в каструлю квашену капусту, обсмажену цибулю та моркву. Посолити, поперчити, додати лавровий лист. Варіть ще 5-7 хвилин.
  7. Подавайте з оливками та скибочкою лимона.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати гаспачо по-марокканськи.
 
 

 


Тэги:  рецепт, солянка
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