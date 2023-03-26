26.03.2023 21:47 Рита Парфенова
Готуємо солянку з капустою, грибами та оливками
Солянка із двох видів капусти з грибами — чудова ідея для пісного обіду. Виходить дуже ситно!
Інгредієнти:
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капуста свіжа - 200 г
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капуста квашена - 200 г
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печериці - 300 г
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цибуля ріпчаста - 1 шт.
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морква – 1 шт.
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томатна паста - 2 ст. л.
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чорні оливки - 0,5 банки
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лимони - 0,5 шт.
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рослинна олія - 2 ст. л.
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лавровий лист - 1 шт.
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вода - 1 л
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сіль за смаком
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перець чорний - за смаком
Спосіб приготування:
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Свіжу капусту тонко нашаткуйте. Цибулю дрібно порубайте, моркву наріжте півкільцями. Гриби наріжте тонкими слайсами.
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У киплячу воду викладіть гриби та проваріть близько 10 хвилин.
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Додайте свіжу капусту та варіть ще 15 хвилин.
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У цей же час на сковороді в олії згасіть квашену капусту з томатною пастою під закритою кришкою близько 30 хвилин. За потреби додайте трохи води.
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На іншій сковороді в олії обсмажте цибулю та моркву.
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Додайте в каструлю квашену капусту, обсмажену цибулю та моркву. Посолити, поперчити, додати лавровий лист. Варіть ще 5-7 хвилин.
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Подавайте з оливками та скибочкою лимона.
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