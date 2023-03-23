23.03.2023 21:54 Дмитро Колонєй
Готуємо пісний борщ із чорносливом
Пісна страва підвищеної смакоти.
Як пише РЕДПОСТ
, буряк та чорнослив – продукти дуже корисні для кишечника та профілактики запорів.
Пісний борщ із чорносливом
Продукти на 2,5 літри води:
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1 буряк,
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1 морква,
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1 цибулина,
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масло рослинне,
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2 картоплини,
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1/4 качана білокачанної капусти,
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1 солодкий перець,
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1 столова ложка солі,
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1 столова ложка томатної пасти,
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щіпка меленого лаврового листа,
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щіпка чорного перцю,
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2–3 часникові часточки,
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1 жменя чорносливу.
Покроковий рецепт приготування
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Очистити та сполоснути всі вибрані продукти.
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Нарізати кубиками картопля.
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У каструлю з відміреною кількістю води, що закипає, висипати сіль, нарізану картоплю.
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Нашаткувати і пом'яти руками капусту.
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На великій тертці по черзі подрібнити буряк, моркву, цибулину.
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Покласти їх на сковороду з маслом, що розігрілося.
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Періодично помішуючи, довести засмажку до готовності.
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Коли в каструлі почне кипіти картопля, додати|добавляти| до неї шматочками нарізаний перець і перекласти всю засмажку.
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Додати у варево капусту та томатну пасту.
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Нарізаний четвертинками чорнослив покласти після того, як борщ знову почав кипіти.
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Разом зі сливами висипати перець та лаврушку.
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Доварити буквально кілька хвилин, визначаючи готовність за станом картоплі та капусти.
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Хвилин через 15-20, коли борщ злегка охолоне, покласти в нього дрібно нарубаний часник.
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Можна перед подачею посипати свіжою зеленню.
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