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23.03.2023  21:54   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний борщ із чорносливом

Пісна страва підвищеної смакоти.

Як пише РЕДПОСТ, буряк та чорнослив – продукти дуже корисні для кишечника та профілактики запорів.
 

Пісний борщ із чорносливом

 

Продукти на 2,5 літри води:

 

  • 1 буряк,
  • 1 морква,
  • 1 цибулина,
  • масло рослинне,
  • 2 картоплини,
  • 1/4 качана білокачанної капусти,
  • 1 солодкий перець,
  • 1 столова ложка солі,
  • 1 столова ложка томатної пасти,
  • щіпка меленого лаврового листа,
  • щіпка чорного перцю,
  • 2–3 часникові часточки,
  • 1 жменя чорносливу.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Очистити та сполоснути всі вибрані продукти.
  2. Нарізати кубиками картопля.
  3. У каструлю з відміреною кількістю води, що закипає, висипати сіль, нарізану картоплю.
  4. Нашаткувати і пом'яти руками капусту.
  5. На великій тертці по черзі подрібнити буряк, моркву, цибулину.
  6. Покласти їх на сковороду з маслом, що розігрілося.
  7. Періодично помішуючи, довести засмажку до готовності.
  8. Коли в каструлі почне кипіти картопля, додати|добавляти| до неї шматочками нарізаний перець і перекласти всю засмажку.
  9. Додати у варево капусту та томатну пасту.
  10. Нарізаний четвертинками чорнослив покласти після того, як борщ знову почав кипіти.
  11. Разом зі сливами висипати перець та лаврушку.
  12. Доварити буквально кілька хвилин, визначаючи готовність за станом картоплі та капусти.
  13. Хвилин через 15-20, коли борщ злегка охолоне, покласти в нього дрібно нарубаний часник.
  14. Можна перед подачею посипати свіжою зеленню.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати легкий суп Мінестроні.
 

 


Тэги:  рецепт, борщ, суп, пісний стіл. овочі
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