23.03.2023 21:24 Дмитро Колонєй

У Харкові працює регіональна психологічна служба

Психологи Харкова надають всі види послуг з психосоціальної підтримки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, спеціалісти Харківської регіональної психологічної служби надають наступні послуги:

психологічна допомога родичам полонених, зниклих безвісти чи загиблих;

психологічна допомога після перебування в окупації чи полоні;- психологічний супровід під час фіксації, документування та розслідування воєнних злочинів;

психологічна та психосоціальна підтримка, консультування, реабілітація, психотерапія тощо.

Послуги для працівників органів влади та установ, що надають державні послуги:

психоемоційне розвантаження;- психологічний супровід;

психологічне інформування та просвіта;- навчальні та тренінгові програми.

ХРПС працює за адресою: пл. Свободи, 5. Також мобільні групи надають психологічну допомогу в громадах області.

Домовитися про зустріч з психологом можна з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00, за тел.: (068) 071-99-29; (050) 071-99-29; (063) 071-99-29.



