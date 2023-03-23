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23.03.2023  21:24   Дмитро Колонєй

У Харкові працює регіональна психологічна служба

Психологи Харкова надають всі види послуг з психосоціальної підтримки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, спеціалісти Харківської регіональної психологічної служби надають наступні послуги:
  • психологічна допомога родичам полонених, зниклих безвісти чи загиблих; 
  • психологічна допомога після перебування в окупації чи полоні;- психологічний супровід під час фіксації, документування та розслідування воєнних злочинів;
  • психологічна та психосоціальна підтримка, консультування, реабілітація, психотерапія тощо. 
 
Послуги для працівників органів влади та установ, що надають державні послуги:
  • психоемоційне розвантаження;- психологічний супровід;
  • психологічне інформування та просвіта;- навчальні та тренінгові програми. 
 
ХРПС працює за адресою: пл. Свободи, 5. Також мобільні групи надають психологічну допомогу в громадах області.
Домовитися про зустріч з психологом можна з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00, за тел.: (068) 071-99-29; (050) 071-99-29; (063) 071-99-29.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, харків, агрессия россии
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