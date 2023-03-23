23.03.2023 20:46 Дмитро Колонєй

У Мінсоцполітики розповіли, як відновити виплату ВПО у разі переїзду

Міністерством надана інструкція для переселенців.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міністерство соцполітики, іноді трапляються затримки виплат, а часом їх можуть припинити надавати. Наприклад, це може статися, коли людина переїхала на нове місце, в інше місто чи село і змінила адресу на проживання у додатку "Дія".

Читайте також: Громадян закликають не зловживати статусом ВПО

Але це не завжди призводить до відновлення виплат.

У такому разі якщо українець зі статусом ВПО перестає отримувати грошову допомогу, то потрібно звернутися до органу соцзахисту за новим місцем проживання, де допоможуть вирішити проблему та відновити виплати.

"Необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за новим місцем реєстрації як ВПО. Це можна зробити як особисто, так і поштою", - зазначили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області побільшало



