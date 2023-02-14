14.02.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області побільшало переселенців

В управліннях соціального захисту населення на обліку перебуває 461,2 тисячі переселенців – це 378,3 тисячі сімей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Після 24 лютого 2022 року по довідки ВПО звернулися 382,9 тисячі людей.

«На середину січня цього року в області нараховувалося 452 тисячі переселенців, нині – майже на 10 тисяч більше. Ми розуміємо, що кількість переселенців може зростати у зв’язку з постійними обстрілами прикордонних територій Харківщини. Окрім цього, продовжуємо приймати людей із сусідніх областей, де тривають бойові дії», – зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Вона наголосила, що переселенцям із деокупованих громад, які потребують тимчасового житла, надають можливість зупинитися в освітніх гуртожитках. Наразі там мешкає 2500 людей.

З деокупованих територій області евакуйовано понад 25 тисяч людей, у тому числі 2766 дітей і 625 осіб з інвалідністю.



