    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські єдиноборці стали чемпіонами та призерами турніру
14.02.2023  17:33   Дмитро Колонєй

Харківські єдиноборці стали чемпіонами та призерами турніру

Харківські спортсмени триумфально виступили на всеукраїнських змаганнях.

Стали чемпіонами та призерами турніру з карате-до харківські єдиноборці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, команда гуртка Центру дитячої та юнацької творчості №6 Немишлянського району взяла участь у відкритому турнірі з шотокан карате-до, який відбувся у Полтаві.  
 
Стали чемпіонами та призерами турніру з карате-до харківські єдиноборці
 
Під час турніру вихованці показали високі результати та привезли до Харкова сім золотих, шість срібних та три бронзових медалі.  

«Золото» завоювали

  • Ніконенко Олександр,
  • Литвин Марк,
  • Зуєв Віталій,
  • Лопатько Дарина,
  • Книженко Святослав,
  • Рильський Сергій
  • Молошик Ліза;

«Сріблом» були нагороджені

  • Некрашевич Софія,
  • Гвоздєв Гліб,
  • Молошик Ярослав,
  • Книженко Даніїл,
  • Голуб Соня,
  • Михайльчук Влад;

«Бронзові» нагороди 

  • Петишин Артем,
  • Горбенко Ілля,
  • Мирошниченко Тимофій. 
 
Керівник команди - майстер спорту України міжнародного класу з карате-до Антон Ніколаєнко.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, чемпіони и призери, харьков, харків, карате-до
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.02 Спорт У Харкові пройшов шаховий турнір 08.02 Спорт Харківські бадмінтоністки стали чемпіонками міжнародного турніру 06.02 Спорт Харків'яни візьмуть участь у чемпіонаті Європи з велотреку
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 