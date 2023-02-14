14.02.2023 17:33 Дмитро Колонєй
Харківські єдиноборці стали чемпіонами та призерами турніру
Харківські спортсмени триумфально виступили на всеукраїнських змаганнях.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, команда гуртка Центру дитячої та юнацької творчості №6 Немишлянського району взяла участь у відкритому турнірі з шотокан карате-до, який відбувся у Полтаві.
Під час турніру вихованці показали високі результати та привезли до Харкова сім золотих, шість срібних та три бронзових медалі.
«Золото» завоювали
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Ніконенко Олександр,
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Литвин Марк,
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Зуєв Віталій,
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Лопатько Дарина,
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Книженко Святослав,
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Рильський Сергій
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Молошик Ліза;
«Сріблом» були нагороджені
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Некрашевич Софія,
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Гвоздєв Гліб,
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Молошик Ярослав,
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Книженко Даніїл,
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Голуб Соня,
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Михайльчук Влад;
«Бронзові» нагороди
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Петишин Артем,
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Горбенко Ілля,
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Мирошниченко Тимофій.
Керівник команди - майстер спорту України міжнародного класу з карате-до Антон Ніколаєнко.
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