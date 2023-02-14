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14.02.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік побив дітей та дружину

Жінка звернулася за допомогою до правоохоронців щодо фактів домашнього насильства.

У Харківській області чоловік побив родину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
У Безлюдівській громаді жінка звернулася за допомогою до шерифів із інформацією про домашнє насильство з боку свого чоловіка.
 
Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили дітей зі слідами побоїв на тілі, особливо у 7-річного хлопчика та заявниці. Постраждалих було доставлено до медичних закладів.
 
Жінка зізналася, що її чоловік уже не вперше застосовують силу до сім'ї. Однак звертатися до поліції вона не наважувалася, оскільки перебуває на забезпеченні у чоловіка, власного доходу немає.
 
Факт внесли до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває експертиза для подальшої юридичної кваліфікації діяння. Тим часом правопорушника взято на облік, а сім’ю на соціальний супровід відповідних служб.
 
Питання перебуває на особливому контролі поліцейських офіцерів громади. Правоохоронці докладуть максимальних зусиль, щоб постраждалі отримали належний захист своїх прав.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік побив знайомого руками, ногами та стільцем.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харьков, харків
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