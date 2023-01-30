30.01.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік побив знайомого руками, ногами та стільцем

Злочин стався у місті Лозова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у грудні 2022 року чоловіки в одному з будинків міста Лозова влаштували застілля, під час якого вживали алкоголь. Під час якого виникла сварка.

Один із чоловік ударив опонента в обличчя, після того, як останній впав на підлогу, нападник продовжив бити потерпілого руками та ногами.

Після чого за допомогою стільця та ножа завдав ще ударів потерпілому. Загалом зловмисник завдав близько 30 ударів. Від отриманих травм потерпілий помер.

Раніше обвинувачений вже неодноразово мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності. Зокрема прокурори довели, що протягом 2022 року він вчинив серію крадіжок у Лозовій, а також обманом заволодів чужим майном.

Наразі чоловік відбуває покарання за ґратами. Обвинувальний акт розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Нападник може провести за ґратами від 7 до 15 років відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.



