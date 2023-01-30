У деокупованому місті Харківщини трапилася пожежа, постраждав чоловік

Чоловіка, який отримав опіки під час пожежі в Ізюмі, госпіталізували в спеціалізований медичний центр Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ДСНС, пожежа, на який отримав опіки 74-річний чоловік, не пов’язана з ворожими обстрілами.
Загоряння сталося 29 січня після сьомої години вечора в провулку Терновому, 5 міста Ізюму. Горів дах дерев’яного будинку.
На його ліквідацію виїжджали три пожежні команди – два відділення 28-ї ДРПЧ та одне відділення рятувальників з Луганщини.
На час прибуття підрозділів площа пожежі склала близько 100 кв.м.
В результаті пожежі 74-річний господар отримав опіки голови, обличчя, спини та верхніх кінцівок. Його госпіталізували до опікового центру м. Харкова.
О 20:40 вогонь локалізовано, о 23:35 повністю ліквідовано. Причина виникнення загоряння встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час пожежі у колишньому гуртожитку по на вулиці Тимирязєва, 26а у Новобаварському районі міста Харкова загинув чоловік, надзвичайники врятували 7 людей.
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