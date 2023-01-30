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30.01.2023  13:37   Рита Парфенова

У деокупованому місті Харківщини трапилася пожежа, постраждав чоловік

Чоловіка, який отримав опіки під час пожежі в Ізюмі, госпіталізували в спеціалізований медичний центр Харкова.

Новини Харкова: на пожежі в Ізюмі отримав опіки господар будинку

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ДСНС, пожежа, на який отримав опіки 74-річний чоловік, не пов’язана з ворожими обстрілами.

Загоряння сталося 29 січня після сьомої години вечора в провулку Терновому, 5 міста Ізюму. Горів дах дерев’яного будинку.

На його ліквідацію виїжджали три пожежні команди – два відділення 28-ї ДРПЧ та одне відділення рятувальників з Луганщини.

На час прибуття підрозділів  площа пожежі склала близько 100 кв.м.

В результаті пожежі 74-річний господар отримав опіки голови, обличчя, спини та верхніх кінцівок. Його госпіталізували до опікового центру м. Харкова.

О 20:40 вогонь локалізовано, о 23:35 повністю ліквідовано. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час пожежі у колишньому гуртожитку по на вулиці Тимирязєва, 26а у Новобаварському районі міста Харкова загинув чоловік, надзвичайники врятували 7 людей.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків, харьков
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