    
Главная Новини Харкова Суспільство ООН забезпечила ковдрами та постільними речами пункти обігріву Харкова
30.01.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

ООН забезпечила ковдрами та постільними речами пункти обігріву Харкова

Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) надала 6 тисяч ковдр та спальних мішків, 180 ліжок та подушок.

переселенці Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Речі передали у співпраці з КУ «Офіс реформ Харкова». Також вищезазначені організації у співпраці з гуманітарною місією «Проліска» розпочали видачу гуманітарної допомоги постраждалим під час війни мешканцям Північної Салтівки.
 
Впродовж двох тижнів 1,8 тисяч харків’ян отримають ковдри, термоси, лампи, гігієнічні набори, обігрівачі та спальні мішки.
 
 
Варто зазначити, що Агенція ООН системно підтримує місто. Раніше UNHCR передавала Харкову потужні генератори та будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти здійснили обстріл Чугуївського району 30 січня.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, харьков, допомога
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Надзвичайні події Внаслідок ДТП у Харківській області загинув водій авто 30.01 Надзвичайні події У Куп'янському районі ворожий снаряд влучив в будинок 30.01 Влада Ігор Терехов розповів, як планують відновлювати зруйнований ракетним ударом будинок в центрі Харкова
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 