30.01.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

ООН забезпечила ковдрами та постільними речами пункти обігріву Харкова

Агенція ООН у справах біженців (UNHCR) надала 6 тисяч ковдр та спальних мішків, 180 ліжок та подушок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Речі передали у співпраці з КУ «Офіс реформ Харкова». Також вищезазначені організації у співпраці з гуманітарною місією «Проліска» розпочали видачу гуманітарної допомоги постраждалим під час війни мешканцям Північної Салтівки.

Впродовж двох тижнів 1,8 тисяч харків’ян отримають ковдри, термоси, лампи, гігієнічні набори, обігрівачі та спальні мішки.

Варто зазначити, що Агенція ООН системно підтримує місто. Раніше UNHCR передавала Харкову потужні генератори та будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти здійснили обстріл Чугуївського району 30 січня.



