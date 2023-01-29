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29.01.2023  10:16   Рита Парфенова

У Харкові на пожежі загинув чоловік, 7 людей врятували (відео)

Увечері 28 січня запалав колишній гуртожиток по вулиці Тимирязєва, 26а у Харькові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Виклик на пожежу у Новобаварському районі міста Харкова до служби порятунку надійшов о 22:11. На 5-му поверсі 5-поверхового житлового будинку (у минулому гуртожиток) по вулиці Тимирязєва, 26а горіла кімната.

До місця події прибуло 6 відділень на автоцистернах та 1 на автодрабині. Площа пожежі склала близько 20 кв.м.

Під час гасіння пожежі у сусідній кімнаті  вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження. Також з задимленого під’їзду будинку співробітниками ДСНС було врятовано 7 осіб, ще 12 мешканців було евакуйовано.

О 23:00 пожежу було локалізовано, а о 00:22 повністю ліквідовано.

Пожежа не пов’язана з ворожими обстрілами. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 січня під час гасіння пожежі у приватному домоволодінні у місті Люботин рятувальники виявили тіло 48-річного господаря будинку.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків, харьков
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