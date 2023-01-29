29.01.2023 09:40 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів поранена жінка: як минула доба в Харківській області

Одна людина отримала поранення 28 січня внаслідок ворожих дій на території Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Голова ХОВА розповів, що минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.



Внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих.



У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.



У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, щопротягом доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.



