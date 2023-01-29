29.01.2023 09:06 Рита Парфенова

На Харківщині ворог обстріляв позиції ЗСУ та населені пункти

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 29 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун

Протягом доби з 28 по 29 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на Генштаб ЗСУ.

Під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Гур’їв Козачок,

Красне,

Стариця,

Охрімівка,

Глибоке,

Козача Лопань,

Дворічанське,

Варварівка,

Новомлинськ,

Дворічна,

Западне,

Нескучне,

Тернова,

Стрілеча,

Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Ворог обстріляв позицій наших військ в районах населених пунктів:

Іванівка,

Кислівка,

Крохмальне.

Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники Вовчанська та Куп’янська двічі за добу виїжджали на перевірку територій, які постраждали від агресії рф.



