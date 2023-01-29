    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ворог обстріляв позиції ЗСУ та населені пункти
29.01.2023  09:06   Рита Парфенова

На Харківщині ворог обстріляв позиції ЗСУ та населені пункти

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 29 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун

Війна в Україні

Протягом доби з 28 по 29 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на Генштаб ЗСУ.

Під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Гур’їв Козачок,
  • Красне,
  • Стариця,
  • Охрімівка,
  • Глибоке,
  • Козача Лопань,
  • Дворічанське,
  • Варварівка,
  • Новомлинськ,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Нескучне,
  • Тернова,
  • Стрілеча,
  • Куп’янськ.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Ворог обстріляв позицій наших військ в районах населених пунктів:

  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Крохмальне.

Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники Вовчанська та Куп’янська двічі за добу виїжджали на перевірку територій, які постраждали від агресії рф.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Армія Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області 26.01 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 26 січня 25.01 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 25 січня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 