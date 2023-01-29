На Харківщині ворог обстріляв позиції ЗСУ та населені пункти

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 29 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун
Протягом доби з 28 по 29 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на Генштаб ЗСУ.
Під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Ворог обстріляв позицій наших військ в районах населених пунктів:
Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники Вовчанська та Куп’янська двічі за добу виїжджали на перевірку територій, які постраждали від агресії рф.
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