Харків на ранок 29 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 28 по 29 січня 2023 року пожеж внаслідок обстрілів не зафіксовано. Надзвичайники Вовчанська та Куп’янська виїжджали на перевірку територій, які постраждали від агресії рф.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 січня.
У місті Вовчанськ виявлено пошкодження 4 приватних домоволодінь, господарчих споруд, 3 автомобілів, а також 4 металевих ємностей елеватора, 3 складських будівель, плавзасобу та паркану одного з сільськогосподарських підприємств. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.
У місті Куп’янськ виявлено пошкодження приватного домоволодіння, а також 2 пасажирських вагони та колію на території залізничного підприємства. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.
Загалом за добу з 28 по 29 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 18 тон питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, щопротягом доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
Більшість людей сьогодні керуватимуться насамперед своїми особистими інтересами і лише в десяту чергу – такими словами, як «борг», «обов'язок», «професіоналізм».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде сніг, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.
влажность:
давление:
ветер: