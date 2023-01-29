29.01.2023 08:31 Рита Парфенова

Харків на ранок 29 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 28 по 29 січня 2023 року пожеж внаслідок обстрілів не зафіксовано. Надзвичайники Вовчанська та Куп’янська виїжджали на перевірку територій, які постраждали від агресії рф.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 січня.

У місті Вовчанськ виявлено пошкодження 4 приватних домоволодінь, господарчих споруд, 3 автомобілів, а також 4 металевих ємностей елеватора, 3 складських будівель, плавзасобу та паркану одного з сільськогосподарських підприємств. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.

У місті Куп’янськ виявлено пошкодження приватного домоволодіння, а також 2 пасажирських вагони та колію на території залізничного підприємства. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.



Загалом за добу з 28 по 29 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

2 – для перевірки після ворожих обстрілів;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 18 тон питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, щопротягом доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.



