У Харкові застосовують аварійні відключення світла

У неділю, 26 січня, у Харкові можливі аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням АТ «Харківобленерго».
Аварійні відключення електроенергії у Харкові можливі у неділю, 29 січня, з 7.00 до 18.00.
У постачальника енергії зазначили, що цього часу очікується значний дефіцит потужності – енергетики будуть відновлювати електричні мережі, що були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 30 січня.
Комментариев: 0
Більшість людей сьогодні керуватимуться насамперед своїми особистими інтересами і лише в десяту чергу – такими словами, як «борг», «обов'язок», «професіоналізм».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде сніг, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.
влажность:
давление:
ветер: