29.01.2023 08:00 Рита Парфенова

У Харкові застосовують аварійні відключення світла

У неділю, 26 січня, у Харкові можливі аварійні відключення електроенергії.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням АТ «Харківобленерго».

Аварійні відключення електроенергії у Харкові можливі у неділю, 29 січня, з 7.00 до 18.00.

У постачальника енергії зазначили, що цього часу очікується значний дефіцит потужності – енергетики будуть відновлювати електричні мережі, що були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 30 січня.



