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29.01.2023  08:00   Рита Парфенова

У Харкові застосовують аварійні відключення світла

У неділю, 26 січня, у Харкові можливі аварійні відключення електроенергії.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням АТ «Харківобленерго».

Аварійні відключення електроенергії у Харкові можливі у неділю, 29 січня, з 7.00 до 18.00.

У постачальника енергії зазначили, що цього часу очікується значний дефіцит потужності –  енергетики будуть відновлювати електричні мережі, що були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 30 січня.


Тэги:  відключення світла, харків, харьков
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