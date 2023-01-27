27.01.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла

Новий графік діятиме на Харківщині з 30 січня.

У Харкові та області з 30 січня до 5 лютого діятиме новий графік відключення світла. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речницю Харківобленерго Марину Шевченко.

Як і раніше, у графіку представлено 12 черг погодинних відключень світла:

1 черга 11:00 — 14:00;

2 черга 12:00 — 15:00;

3 черга 13:00 — 16:00;

4 черга 14:00 — 17:00;

5 черга 15:00 — 18:00;

6 черга 17:00 — 20:00;

7 черга 18:00 — 21:00;

8 черга 19:00 — 22:00;

9 черга 07:00 — 10:00;

10 черга 08:00 — 11:00;

11 черга 09:00 — 12:00;

12 черга 10:00 — 13:00.

Варто зазначити, що погодинні відключення світла діють за відсутності аварійних відключень та залежно від вказівок Укренерго.

З графіком відключень світла можна ознайомитись за посиланням



