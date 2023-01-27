27.01.2023 13:50 Віталій Хінєвіч
Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла
Новий графік діятиме на Харківщині з 30 січня.
У Харкові та області з 30 січня до 5 лютого діятиме новий графік відключення світла. Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речницю Харківобленерго Марину Шевченко.
Як і раніше, у графіку представлено 12 черг погодинних відключень світла:
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1 черга 11:00 — 14:00;
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2 черга 12:00 — 15:00;
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3 черга 13:00 — 16:00;
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4 черга 14:00 — 17:00;
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5 черга 15:00 — 18:00;
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6 черга 17:00 — 20:00;
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7 черга 18:00 — 21:00;
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8 черга 19:00 — 22:00;
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9 черга 07:00 — 10:00;
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10 черга 08:00 — 11:00;
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11 черга 09:00 — 12:00;
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12 черга 10:00 — 13:00.
Варто зазначити, що погодинні відключення світла діють за відсутності аварійних відключень та залежно від вказівок Укренерго.
З графіком відключень світла можна ознайомитись за посиланням
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