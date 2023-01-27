27.01.2023 11:45 Віталій Хінєвіч
У Харківській області застосовуються аварійні відключення світла
Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укренерго.
Диспетчерський центр компанії бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.
«Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання»,- зазначили в Укренерго.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що комунальники відновили
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