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27.01.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області застосовуються аварійні відключення світла

Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

відключення світла
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Диспетчерський центр компанії бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях.
 
«Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання»,- зазначили в Укренерго.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили каналізаційний колектор у житловому районі Харкова.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкг, харьков, харків, відключення світла
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