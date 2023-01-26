26.01.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Комунальники відновили каналізаційний колектор у житловому районі Харкова

Ремонтні роботи проходили у Слобідському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади комплексу «Харківводовідведення» завершили роботи з перекладання 50 м ділянки каналізаційного колектора з відновленням 5 каналізаційних колодязів на вулиці Плеханівській у Слобідському районі.

«Вийшли на завершальний етап відновлювального процесу ділянки системи водовідведення. Вчора закінчили безпосередньо перекладку, негайно провели перепідключення мереж і з того моменту стоки приймає вже реконструйований трубопровід. Завершуємо підсипку піском, прибираємо ґрунт, ведемо благоустрій території. Роботи виконали комплексно - капітально замінили 5 каналізаційних колодязів, також провели гідродинамічне та профілактичне чищення цієї гілки трубопроводу. Поновили колектор методом санації, що допомогло уникнути значних руйнувань на місці ремонту», - зазначив начальник районної експлуатаційної ділянки Віталій Пилипенко.

У свою чергу заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко підкреслив, що масштабну перекладку закінчили в стислий термін завдяки злагодженій командній роботі та залученню фахівців інших виробничих підрозділів підприємства. Він подякував керівникам та колективам комплексів «Харківводопостачання» та Спецмашин та механізмів за надану своєчасну допомогу при ліквідації цієї складної аварійної ситуації, що виникла на мережах водовідведення.

«Нештатна ситуація виникла ввечері, напередодні свят, додамо морози до -15 градусів, а глибина залягання 6 м. Але завдяки оперативним та злагодженим діям усіх виробничих служб швидко налагодили перекачування стоків та приступили до ремонтних робіт. Відмічу, залучили близько 15 одиниць спецтехніки. В той же час, харків'яни не відчули жодного дискомфорту, а це і є головним показником якості послуг, що надаються нашим підприємством», - поінформував Ігор Вороненко.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули 14 аварійних ситуацій.



