26.01.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усунули 14 аварійних ситуацій

Роботи проводились на водопровідних магістралях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 25 січня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 14 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 12 оглядових колодязів. Зокрема у Немишлянському районі ремонтники усунули пошкодження на водопровідних магістралях на пр. Героїв Харкова (діаметр 500 мм), вул. Амосова (300 мм) та вул. Сонячній (100 мм).

«Щодня проводимо значний обсяг комплексних відновлювальних та профілактичних заходів на об'єктах водопровідного господарства. Тому, напередодні ретельно плануємо не тільки майбутній ремонт мереж, а й відпрацьовуємо правильні дії при виявленні складних пошкоджень. Зокрема з такою ситуацією зіткнулися на проспекті Героїв Харкова. Спрацювали грамотно та злагоджено, ліквідувавши аварію на магістралі у встановлені терміни. Після завершення робіт територію обов'язково впорядковуємо», - підсумував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Павло Гладков.

Сьогодні, 26 січня, бригади АВР розпочали ремонтні роботи на 18 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Для економії часу ремонтників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



