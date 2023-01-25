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25.01.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У Київському районі комунальники відновили систему каналізаційних мереж після обстрілу

Пошкодження сталося внаслідок прямого влучення ворожого снаряда.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальники розповіли, що бригада експлуатаційної ділянки Київського району комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» завершила відновлення зруйнованого вибухом каналізаційного колодязя діаметром 1000 мм.
 
Як повідомили на підприємстві, руйнація колодязя сталася внаслідок прямого влучення снаряда в будівлю школи в березні, коли обстріли міста і,   особливо,  Салтівського житлового масиву були найбільш інтенсивними.
 
У рамках планових робіт виконали капітальну реконструкцію зруйнованого колодязя із заміною люка та плит перекриття. На даний момент ремонтники закінчують благоустрій території. На цій дільниці каналізаційна система повністю відновлена та готова до приймання стоків після відновлення роботи школи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники наводять лад на вулицях міста.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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