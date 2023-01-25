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25.01.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Рівненський вибухотехнік загинув на Харківщині під час розмінування

Олександр Мамчур проводив розмінування деокупованих населених пунктів Харківської області.

Олександр Мамчур
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну поліцію України.
 
Повідомляється, що начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області Олександр Мамчур після відрядження на Київщину, де займався розмінуванням Бучі, Ірпеня, Гостомеля, планував із родиною провести коротку відпустку, адже сину невдовзі виповнювалося 5 років.
 
Однак прийняв рішення їхатиу Харківську область, щоб очищувати  деокуповані території від вибухонебезпечних предметів, залишених російськими загарбниками.
 
Загиблому  підполковнику поліції Олександру Мамчуру було 36 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф розстріляли автобуси з цивільними у перший день окупації Борової на Харківщині (відео).
 

Источник:   Національна поліція України
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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