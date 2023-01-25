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25.01.2023  12:12   Рита Парфенова

У Харківській області експоліцейський пішов працювати на окупантів за 50 тисяч рублів

Ще одному колаборанту у Куп’янському районі повідомлено про підозру у держзраді.

Новини Харкова: експоліцейського з Шевченково звинувачують у держзраді

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у держзраді підрозрюється колишній інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Наприкінці травня 2022 року чоловік пішов на співпрацю з російськими загарбниками у смт Шевченкове. Спочатку він здійснював чергування у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами, а також розглядав заяви та повідомлення про злочини.

У липні зрадник добровільно обійняв посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званій «УВД ВГА Харьковской области».

Згодом він отримав від окупантів нову посаду та став «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

За свою «віддану» роботу на ворога колишній правоохоронець отримував 50 тисяч російських рублів щомісячно.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові заочно судитимуть правоохоронця, який під час окупації працював  «начальником пункта полиции № 2» у смт Шевченкове.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, харків, харьков, агрессия россии
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