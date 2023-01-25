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25.01.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Вбивство та обіг наркотиків: поліцейські розповіли про події у Харківській області

Харківські поліцейські минулої доби опрацювали 992 повідомлення громадян про правопорушення.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
 Володимир Тимошко повідомив, що минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 4 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Крім цього, слідчі оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства 40-річному харків’янину, який задушив свою співмешканку.
 
Також протягом минулої доби поліцейські склали 3 адміністративних матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік хотів обікрасти вантажівку.
 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  події, харьков, харків
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