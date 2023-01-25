25.01.2023 11:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік хотів обікрасти вантажівку

Невідомий проник у авто і хотів скоїти крадіжку.

Фото: Патрульна поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.

Правоохоронці розповіли, що вдень 24 січня надійшов виклик про крадіжку на майдані Захисників України.

За попередньою інформацією, невідомий незаконно проник до припаркованої вантажівки та намагався заволодіти радіостанцією і магнітолою, але був помічений власником авто. Чоловіку вдалось втекти в невідомому напрямку.

Патрульні, обстежуючи прилеглу територію, виявили схожого за описом громадянина.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.



