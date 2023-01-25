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25.01.2023  11:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік хотів обікрасти вантажівку

Невідомий проник у авто і хотів скоїти крадіжку.

злодій
Фото: Патрульна поліція Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.
 
Правоохоронці розповіли, що вдень 24 січня надійшов виклик про крадіжку на майдані Захисників України.
 
За попередньою інформацією, невідомий незаконно проник до припаркованої вантажівки та намагався заволодіти радіостанцією і магнітолою, але був помічений власником авто. Чоловіку вдалось втекти в невідомому напрямку.
 
Патрульні, обстежуючи прилеглу територію, виявили схожого за описом громадянина.
 
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловіки побили пенсіонера.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  подія, харків, харьков
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