    
Главная Новини Харкова Суспільство Як живуть переселенці у гуртожитку Харкова (фото)
25.01.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Як живуть переселенці у гуртожитку Харкова (фото)

Люди отримують гаряче харчування та при необхідності теплі речі.

Харків гуртожиток
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У гуртожитку, розташованому в Основ'янському районі тимчасово проживають 204 переселенця з Харкова та Харківської області, серед  яких 18 дітей.
 
До їх послуг - обладнані приміщення для приготування їжі, прання білизни та відпочинку. Для маленьких мешканців облаштовано кімнату для занять та ігор.
 
Харків гуртожиток
 
Щодня вимушені переселенці отримують гаряче харчування, за необхідності - теплі речі та іншу гуманітарну допомогу.
 
Адміністрація району та волонтери допомагають мешканцям гуртожитку вирішувати нагальні питання, зокрема медичного обслуговування, соціального супроводу, пенсійного забезпечення.
 
Харків гуртожиток
 
Також у приміщенні гуртожитку працює "пункт незламності".
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Центральному парку Харкова збирають теплі речі для мешканців деокупованих територій.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, харьков, переселенці
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Суспільство Низку харків'ян нагороджено почесними грамотами міськради 25.01 Суспільство Харківські рятувальники та медичний персонал навчались спільно діяти в умовах надзвичайної ситуації 25.01 Надзвичайні події На Харківщині чоловік мало не вбив знайомого
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 