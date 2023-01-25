25.01.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

Як живуть переселенці у гуртожитку Харкова (фото)

Люди отримують гаряче харчування та при необхідності теплі речі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У гуртожитку, розташованому в Основ'янському районі тимчасово проживають 204 переселенця з Харкова та Харківської області, серед яких 18 дітей.

До їх послуг - обладнані приміщення для приготування їжі, прання білизни та відпочинку. Для маленьких мешканців облаштовано кімнату для занять та ігор.

Щодня вимушені переселенці отримують гаряче харчування, за необхідності - теплі речі та іншу гуманітарну допомогу.

Адміністрація району та волонтери допомагають мешканцям гуртожитку вирішувати нагальні питання, зокрема медичного обслуговування, соціального супроводу, пенсійного забезпечення.

Також у приміщенні гуртожитку працює "пункт незламності".



