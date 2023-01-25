25.01.2023 11:25 Віталій Хінєвіч
Як живуть переселенці у гуртожитку Харкова (фото)
Люди отримують гаряче харчування та при необхідності теплі речі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
У гуртожитку, розташованому в Основ'янському районі тимчасово проживають 204 переселенця з Харкова та Харківської області, серед яких 18 дітей.
До їх послуг - обладнані приміщення для приготування їжі, прання білизни та відпочинку. Для маленьких мешканців облаштовано кімнату для занять та ігор.
Щодня вимушені переселенці отримують гаряче харчування, за необхідності - теплі речі та іншу гуманітарну допомогу.
Адміністрація району та волонтери допомагають мешканцям гуртожитку вирішувати нагальні питання, зокрема медичного обслуговування, соціального супроводу, пенсійного забезпечення.
Також у приміщенні гуртожитку працює "пункт незламності".
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