На Харківщині згорів приватний магазин: фото наслідків обстрілу Куп’янська військовими рф

Під час пожежі внаслідок російського обстрілу міста Куп’янськ на Харківщині постраждалих немає.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
25 січня о 07:28 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Куп’янську, яка була спричинена артобстрілом з боку окупаційних військ РФ.
До місця виклику направили відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області та підрозділ їхніх колег з Луганщини.
На момент їх прибуття горів приватний торговельний заклад на площі 150 кв.м.
На гасіння вогню рятувальники подали 2 пожежні стволи.
О 08:08 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 09:20 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 24 по 25 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
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