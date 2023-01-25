25.01.2023 11:26 Рита Парфенова

На Харківщині згорів приватний магазин: фото наслідків обстрілу Куп’янська військовими рф

Під час пожежі внаслідок російського обстрілу міста Куп’янськ на Харківщині постраждалих немає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.



25 січня о 07:28 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Куп’янську, яка була спричинена артобстрілом з боку окупаційних військ РФ.



До місця виклику направили відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області та підрозділ їхніх колег з Луганщини.





На момент їх прибуття горів приватний торговельний заклад на площі 150 кв.м.



На гасіння вогню рятувальники подали 2 пожежні стволи.



О 08:08 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 09:20 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 24 по 25 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.



