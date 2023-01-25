25.01.2023 08:16 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 25 січня

Протягом доби з 24 по 25 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів трьох областей України. Серед них:

Гатище,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Бударки,

Дворічна.

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На Куп’янському напрямку ворог обороняється. Противник обстріляв райони населених пунктів:

Вільшана,

Синьківка,

Іванівка,

Котлярівка,

Табаївка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення.



