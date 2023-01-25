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25.01.2023  07:30   Рита Парфенова

25 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 січня у народі святкують Тетянин день.

свята тетяна

У вівторок, 25 січня, православні в Україні відзначають пам'ять мучениці Тетяни Римської. У народному календарі ця дата відома як Тетянин день.

Друга, давніша назва свята – Бабин кут. Так називалося місце біля печі, де були предмети домашнього начиння, і де господиня проводила багато часу. Це місце також називалося сонечком. На честь цього на Тетянин день «величуха» (старша господиня в сім'ї) пекла коровай, що символізує сонце. Вона ж діставала його з печі і, давши хліб охолонути, ділила між членами сім'ї. Кожному мав дістатись бодай шматочок.

Що не можна робити в Тетянин день

  • заборонено злословити, конфліктувати, з'ясовувати стосунки та сваритися.
  • не слід шити, в'язати, прати, займатися рукоділлям.
  • не можна залишати безлад у будинку на свято – до Тетяниного дня слід навести лад.
  • ні в якому разі не можна відмовляти у допомозі нужденним.
  • не можна ризикувати і особливо займатися екстремальним спортом – день вважається небезпечним для здоров'я.

Також цього дня

У 1759 року народився Роберт Бернс, шотландський поет.

1858 – відбулося перше виконання весільного маршу Мендельсона. Взагалі всесвітньо визнаний «Весільний марш» Фелікса Мендельсона-Бертольді був написаний в 1843 для вистави Вільяма Шекспіра «Сон в літню ніч». Через п'ятнадцять років англійська принцеса Вікторія Адельгейд обрала цей марш для церемонії одруження з кронпринцем Пруссії Фрідріхом Вільгельмом IV. З цього дня марш Мендельсона став найпопулярнішим весільним маршем.

1874 – народився Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник-прозаїк та драматург.

1882 – народилася Вірджинія Вулф, англійська письменниця.

1915 - Александер Грейам Белл вперше демонструє можливості винайденого ним телефону, зв'язавши Нью-Йорк із Сан-Франциско.

1938 – народився Володимир Висоцький, поет, композитор та виконавець, актор, символ епохи 1970-х.

1949 – вперше було вручено американську телевізійну премію «Еммі» (телевізійний аналог премії «Оскар»).

1978 – народився Володимир Зеленський, чинний президент України.

1985 – народилася Тіна Кароль (справжнє ім'я – Тетяна Ліберман), українська співачка та телеведуча.

1993 – на орбітальній станції «Мир» відбулася перша у світі мистецька виставка. Експонувалися роботи українського художника та режисера Ігоря Подольчака.

2008 – світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Іменини відзначають:

Галактіон, Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.


Тэги:  свято, календар, харків, харьков, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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