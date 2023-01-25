25.01.2023 07:30 Рита Парфенова

25 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 січня у народі святкують Тетянин день.





У вівторок, 25 січня, православні в Україні відзначають пам'ять мучениці Тетяни Римської. У народному календарі ця дата відома як Тетянин день.



Друга, давніша назва свята – Бабин кут. Так називалося місце біля печі, де були предмети домашнього начиння, і де господиня проводила багато часу. Це місце також називалося сонечком. На честь цього на Тетянин день «величуха» (старша господиня в сім'ї) пекла коровай, що символізує сонце. Вона ж діставала його з печі і, давши хліб охолонути, ділила між членами сім'ї. Кожному мав дістатись бодай шматочок.

Що не можна робити в Тетянин день

заборонено злословити, конфліктувати, з'ясовувати стосунки та сваритися.

не слід шити, в'язати, прати, займатися рукоділлям.

не можна залишати безлад у будинку на свято – до Тетяниного дня слід навести лад.

ні в якому разі не можна відмовляти у допомозі нужденним.

не можна ризикувати і особливо займатися екстремальним спортом – день вважається небезпечним для здоров'я.

Також цього дня

У 1759 року народився Роберт Бернс, шотландський поет.



1858 – відбулося перше виконання весільного маршу Мендельсона. Взагалі всесвітньо визнаний «Весільний марш» Фелікса Мендельсона-Бертольді був написаний в 1843 для вистави Вільяма Шекспіра «Сон в літню ніч». Через п'ятнадцять років англійська принцеса Вікторія Адельгейд обрала цей марш для церемонії одруження з кронпринцем Пруссії Фрідріхом Вільгельмом IV. З цього дня марш Мендельсона став найпопулярнішим весільним маршем.



1874 – народився Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник-прозаїк та драматург.



1882 – народилася Вірджинія Вулф, англійська письменниця.



1915 - Александер Грейам Белл вперше демонструє можливості винайденого ним телефону, зв'язавши Нью-Йорк із Сан-Франциско.



1938 – народився Володимир Висоцький, поет, композитор та виконавець, актор, символ епохи 1970-х.



1949 – вперше було вручено американську телевізійну премію «Еммі» (телевізійний аналог премії «Оскар»).



1978 – народився Володимир Зеленський, чинний президент України.



1985 – народилася Тіна Кароль (справжнє ім'я – Тетяна Ліберман), українська співачка та телеведуча.



1993 – на орбітальній станції «Мир» відбулася перша у світі мистецька виставка. Експонувалися роботи українського художника та режисера Ігоря Подольчака.



2008 – світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Іменини відзначають:

Галактіон, Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.



