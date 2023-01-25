25 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 січня у народі святкують Тетянин день.
У вівторок, 25 січня, православні в Україні відзначають пам'ять мучениці Тетяни Римської. У народному календарі ця дата відома як Тетянин день.
Друга, давніша назва свята – Бабин кут. Так називалося місце біля печі, де були предмети домашнього начиння, і де господиня проводила багато часу. Це місце також називалося сонечком. На честь цього на Тетянин день «величуха» (старша господиня в сім'ї) пекла коровай, що символізує сонце. Вона ж діставала його з печі і, давши хліб охолонути, ділила між членами сім'ї. Кожному мав дістатись бодай шматочок.
У 1759 року народився Роберт Бернс, шотландський поет.
1858 – відбулося перше виконання весільного маршу Мендельсона. Взагалі всесвітньо визнаний «Весільний марш» Фелікса Мендельсона-Бертольді був написаний в 1843 для вистави Вільяма Шекспіра «Сон в літню ніч». Через п'ятнадцять років англійська принцеса Вікторія Адельгейд обрала цей марш для церемонії одруження з кронпринцем Пруссії Фрідріхом Вільгельмом IV. З цього дня марш Мендельсона став найпопулярнішим весільним маршем.
1874 – народився Вільям Сомерсет Моем, англійський письменник-прозаїк та драматург.
1882 – народилася Вірджинія Вулф, англійська письменниця.
1915 - Александер Грейам Белл вперше демонструє можливості винайденого ним телефону, зв'язавши Нью-Йорк із Сан-Франциско.
1938 – народився Володимир Висоцький, поет, композитор та виконавець, актор, символ епохи 1970-х.
1949 – вперше було вручено американську телевізійну премію «Еммі» (телевізійний аналог премії «Оскар»).
1978 – народився Володимир Зеленський, чинний президент України.
1985 – народилася Тіна Кароль (справжнє ім'я – Тетяна Ліберман), українська співачка та телеведуча.
1993 – на орбітальній станції «Мир» відбулася перша у світі мистецька виставка. Експонувалися роботи українського художника та режисера Ігоря Подольчака.
2008 – світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака «Las Meninas» у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.
Галактіон, Ілля, Макар, Пахом, Петро, Сава, Тетяна.
Гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
25 січня у народі святкують Тетянин день.
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