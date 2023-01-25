25.01.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 25 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен відчуватиме явну нестачу ініціативності. Хоч би які цілі він ставив перед собою в цей день, до їх реалізації можуть так і не дійти руки. Якщо Овен не хоче, щоб день минув марно, йому не варто покладатися на власну активність. Набагато краще віддати ініціативу комусь енергійнішому, тримаючись у його фарватері. І все влаштовується само собою. А ще краще присвятити цей день якійсь творчості чи здобуттю нових знань.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Емоції Тельця нарешті вирвуться на волю! Обережніше: почуття цього дня цілком можуть запаморочити голову. І не тільки вам, а й ще комусь поруч із вами. Втім, що цінно, емоції Тельця будуть пофарбовані головним чином у позитивні кольори, тому можна надто вже не обережити. Цього дня ви матимете можливість відірватися на повну.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюків можливі незаплановані придбання та витрати. Втім, не треба цього боятися – зірки схиляють Близнюків підходити до питання фінансових витрат вдумливо та обачно. Так що зроблені покупки навряд чи обернуться діркою у вашому бюджеті. А ось користі вони можуть принести чимало.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак має сам стати ковалем свого щастя! І не лише свого. Навколишні самі тягнуться до нього, віддаючи ініціативу до його рук. Емоції Рака обіцяють бути позитивними та заразливими (у хорошому сенсі цього слова), а його задуми та плани – цікавими. Взагалі цей день вкрай сприятливий для нових знайомств та реалізації практично будь-яких задумів Раку.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев має всі шанси досягти бажаного – чого б він не побажав! Добившись, Лев уже не випустить це зі своїх чіпких рук. І не надумайте заважати Леву – у досягненні мети він не зупиниться ні перед чим і переступить через будь-кого. Втім, уникнути конфлікту з Левом легко: досить просто не вставати в нього на шляху та не ставити палиці у його колеса.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві не заважає приймати рішення трохи швидше! День надасть їй чимало щасливих шансів як у справах, так і у коханні. Але Діва буде схильна так довго зважувати і розмірковувати, що ці шанси можуть прикро випаруватися. Щоб не шкодувати про втрачені можливості, не забувайте: надто багато думати шкідливо. треба думати руками, а чи не головою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези як ніколи матимуть шанс і настрій витратити свої гроші справді з толком. Можливо, їм доведеться обійти всі магазини в окрузі та провести перед прилавками чимало годинників. Тим не менш, куплені речі будуть реально потрібними, а за співвідношенням ціни та якості просто ідеальними. Ну а секрет цього простий - у вашій душі мрійливість гармонійно врівноважена організованістю, яка не дозволить емоціям збити вас з пантелику!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон не раз отримає можливість блиснути своїми талантами, показавши себе у найвигіднішому світлі. Інша річ, що перегинати ціпок тут теж не варто. Буває достатньо однієї вдалої думки чи жарту, щоб привернути до себе увагу. Цей день можна використовувати для того, щоб завести корисні знайомства, заразити оточуючих своїми ідеями або навіть знайти спонсора для реалізації власних проектів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець навряд чи втримається від спокуси купити в будинок якусь нову дрібничку. Якщо не хочете стати жертвою активного шопінгу, звертайте менше уваги на рекламні слогани та поради друзів. довірливість Стрільця до будь-якої реклами може виходити за всі розумні рамки, досягаючи рівня абсолютної наївності та виснажуючи гаманець!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Єдине, що може завадити Козерогу здійснити свої плани, то це власна неорганізованість. Більше того, неорганізованість Козерога постійно плутатиме карти не тільки йому самому, а й оточуючим. Чи треба говорити, що оточуючі спасибі йому за це не скажуть? Саме тому Козерога краще не влазити в чужі справи, а спробувати навести лад у власних.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію не заважає уважніше дивитися собі під ноги, бо ймовірність знайти на дорозі гроші дуже висока. Втім, гроші чекають на нього не тільки під ногами. у Водолія як ніколи високий шанс обернути будь-яку справу до своєї вигоди. Користуючись своїм красномовством, він може знайти як союзників, а й навіть спонсорів, готових профінансувати його починання. Ось тільки не варто забувати про почуття міри, бо пустити гроші на вітер буде не менш просто.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам ніщо так не протипоказане, як шопінг. Невинний, здавалося б, похід за покупками цього дня може обернутися великою діркою у бюджеті. Якщо ж Риби все ж таки ризикнуть вирушити по магазинах, то їм не заважає взяти з собою когось міцніше, щоб тримав його за руки перед прилавком. Зате у Риб здорово виходитиме заражати оточуючих своїми ідеями та планами.



