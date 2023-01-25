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25.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 січня

У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.

харків

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-2°C (відчувається як -5°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...-2°C (відчувається як 0°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -1°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове, якщо було морозно, ясно — літо обіцяло бути теплим, а рік — врожайним: «Якщо снігопад — влітку дощик частий».
  • А ось тепла заметіль і «гнилий» (південний) вітер були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху.
  • Якщо вийшло сонце – птахи рано прилетять із теплих країв.
  • Небо зоряне – до ранньої весни.
  • Великі кучугури – до врожаю хліба.

Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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