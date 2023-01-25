Прогноз погоди у Харкові на 25 січня

У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-2°C (відчувається як -5°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...-2°C (відчувається як 0°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 764 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -1°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
Гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
25 січня у народі святкують Тетянин день.
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