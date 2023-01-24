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24.01.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо лаханоризо - яскраву страву грецької кухні

Ця страва - капуста з рисом, але приготовлена ​​дуже цікаво.

Як приготувати лаханоризо - яскраву страву грецької кухні
 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва до неподобства проста, смачна, бюджетна та дієтична. До того ж, її реально зробити більш пісною, або більш ситною. Наприклад, додати копчене м'ясо.
 

Лаханорізо

 

Продукти на 6 порцій:

 

  • Капуста білокачанна - 500-800 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт
  • Морква - 1-3 шт
  • Сік томатний - 100 мл
  • Рис (круглий) - 100 г
  • Оливкова олія (або вершкове) - 100 мл
  • Петрушка (зелень)
  • Сіль
  • Перець чорний
  • Коріандр (у зернах або мелений)
  • Перець чилі (за бажанням)
  • Цибуля зелена - 2-3 шт

Покроковий рецепт приготування 

 
  1. Нашаткувати капусту 500-800 г.
  2. Цибулю нарізати великими кубиками, моркву - кружальцями. Кількість моркви регулюйте на свій смак.
  3. На оливковій олії поступово спасерувати до прозорості цибулю, моркву.
  4. Додати зелену цибулю.
  5. Додати капусту та смажити на максимальному вогні, постійно помішуючи, до карамелізації капусти.
  6. Коли капуста трохи підсмажилася, додати томатний сік та спеції (сіль, коріандр, перець горошком). Перемішати. Зменшити вогонь до мінімуму.
  7. Додати круглий рис та води, удвічі більше ніж рису. Тобто на 3/4 склянки рису – 2 рази по 3/4 склянки води. Закрити кришкою та тушкувати до готовності рису.
  8. Страву посипати зеленню петрушки.
  9. Перець чилі потрібно додавати відповідно до смаків ваших домочадців, бажано – свіжомелений, вже безпосередньо у тарілку.

 


Тэги:  рецепт, рис, капуста
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