24.01.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо лаханоризо - яскраву страву грецької кухні
Ця страва - капуста з рисом, але приготовлена дуже цікаво.
Як пише РЕДПОСТ
, ця страва до неподобства проста, смачна, бюджетна та дієтична. До того ж, її реально зробити більш пісною, або більш ситною. Наприклад, додати копчене м'ясо.
Лаханорізо
Продукти на 6 порцій:
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Капуста білокачанна - 500-800 г
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Цибуля ріпчаста - 1 шт
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Морква - 1-3 шт
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Сік томатний - 100 мл
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Рис (круглий) - 100 г
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Оливкова олія (або вершкове) - 100 мл
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Петрушка (зелень)
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Сіль
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Перець чорний
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Коріандр (у зернах або мелений)
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Перець чилі (за бажанням)
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Цибуля зелена - 2-3 шт
Покроковий рецепт приготування
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Нашаткувати капусту 500-800 г.
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Цибулю нарізати великими кубиками, моркву - кружальцями. Кількість моркви регулюйте на свій смак.
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На оливковій олії поступово спасерувати до прозорості цибулю, моркву.
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Додати зелену цибулю.
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Додати капусту та смажити на максимальному вогні, постійно помішуючи, до карамелізації капусти.
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Коли капуста трохи підсмажилася, додати томатний сік та спеції (сіль, коріандр, перець горошком). Перемішати. Зменшити вогонь до мінімуму.
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Додати круглий рис та води, удвічі більше ніж рису. Тобто на 3/4 склянки рису – 2 рази по 3/4 склянки води. Закрити кришкою та тушкувати до готовності рису.
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Страву посипати зеленню петрушки.
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Перець чилі потрібно додавати відповідно до смаків ваших домочадців, бажано – свіжомелений, вже безпосередньо у тарілку.
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