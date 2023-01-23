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23.01.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Курка в кока-колі по-китайськи

Швидка страва з незвичайним смаком.

Як приготувати курку в кока-колі по-китайськи
 
Як пише РЕДПОСТ, приготувавши і скуштувавши цю страву, ви зможете краще зрозуміти смаки жителів Китаю, оскільки це - не рідкісна або екзотична страва з дивовижними та рідкісними інгредієнтами, а дуже поширена і популярна їжа жителів Піднебесної, наприклад, студентів. І ще кілька моментів.
  • Тут ми представимо рецепт цієї страви, яка має й інші варіанти. Наприклад, з додаванням лимонного соку чи вина (зазвичай, будь-якого світлого, вишневого чи рисового). Ніхто вас не обмежує в експериментах, і ви можете підкоригувати рецепт під ваш смак. Хрозуміло, що й крильця та інші частини куркм теж молена готувати, каремелізуючи кока-колою. 
  • Цю страву китайці часто готують у спеціальній сковороді - вок. Але страву успішно можна зробити і в товстостінному посуді, сотейнику, сковороді. Адже ми не завжди маємо під рукою класичний казан, коли готуємо плов.
  • Головне, щоб кока-кола була класичною, звичайною, з червоною етикеткою — саме в ній і міститься необхідна кількість цукру, т.к. вона в цьому рецепті виконує функцію карамелізуючої речовини.
  • Цей рецепт - зі швидких способів приготування цієї страви. Є варіанти і з маринуванням на 2-3 години. У маринад, крім кока-коли, може входити сіль, свіжі гілочки розмарину або чебрецю і гострий томатний соус.

Курка в кока-колі по-китайськи

 

Продукти:

 

  • Куряче філе з ніжок (або грудку) - 600-800 г
  • Кока-кола - 0.5 л
  • Корінь імбиру – товщиною 2-3 см (діамотром приблизно 3 см)
  • Часник - 2-3 зубчики
  • Соєвий соус - 2-3 ст.л.
  • Зелена цибуля (біла частина) або цибуля-порей - за смаком
  • Рослинна олія - ​​2 ст.л.
  • Кунжут і червоний гострий перець для прикраси
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Приготування у віці має на увазі дуже швидке приготування, тому що продукти смажаться в сильно розпеченій сковороді протягом малої кількості часу.Всі продукти, що обсмажуються у вічі, необхідно часто помішувати, щоб вони не пригоріли від сильного вогню, на якому потрібно готувати страву.
  2. Усі інгредієнти підготувати, промивши, очистивши та нарізавши.
  3. Курку промити, обсушити на паперовій серветці (щоб не було бризок олії) і порізати дрібними шматочками.
  4. Часник та імбир очистити та нарізати дрібно.
  5. Цибулю дрібно порізати.
  6. Сковороду поставити на великий вогонь розігріватися, додавши до неї невелику кількість олії. Сковорода має розігрітися так, щоб від олії пішов легкий димок.
  7. У сковороду покласти курку і посмажити приблизно 3 хвилини.
  8. Потім додати до неї часник та імбир.
  9. Все це постійно перемішувати, щоб не підгоріли.
  10. Смажити ще кілька хвилин, перемішуючи.
  11. Курка до цього часу має придбати красиву світло-коричневу скоринку.
  12. Налити кока-колу так, що вона практично закрила курку.
  13. Додати соєвий соус.
  14. Залишити сковороду гасити на великому вогні приблизно хвилин 8-10, поки вся рідина з кока-коли не випарувалася, а курка не набуде карамельного кольору.
  15. Коли кока-кола вся випарувалася — додати цибулю і посмажити ще одну хвилину.
  16. Страву прикрасити кунжутом та подрібненим гострим перцем, а на гарнір - подати рис.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив рецепт м'ясного колобка на Водохреща.
 
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Тэги:  рецепт, м'ясо, кока-кола
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