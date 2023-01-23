23.01.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Курка в кока-колі по-китайськи
Швидка страва з незвичайним смаком.
Як пише РЕДПОСТ
, приготувавши і скуштувавши цю страву, ви зможете краще зрозуміти смаки жителів Китаю, оскільки це - не рідкісна або екзотична страва з дивовижними та рідкісними інгредієнтами, а дуже поширена і популярна їжа жителів Піднебесної, наприклад, студентів. І ще кілька моментів.
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Тут ми представимо рецепт цієї страви, яка має й інші варіанти. Наприклад, з додаванням лимонного соку чи вина (зазвичай, будь-якого світлого, вишневого чи рисового). Ніхто вас не обмежує в експериментах, і ви можете підкоригувати рецепт під ваш смак. Хрозуміло, що й крильця та інші частини куркм теж молена готувати, каремелізуючи кока-колою.
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Цю страву китайці часто готують у спеціальній сковороді - вок. Але страву успішно можна зробити і в товстостінному посуді, сотейнику, сковороді. Адже ми не завжди маємо під рукою класичний казан, коли готуємо плов.
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Головне, щоб кока-кола була класичною, звичайною, з червоною етикеткою — саме в ній і міститься необхідна кількість цукру, т.к. вона в цьому рецепті виконує функцію карамелізуючої речовини.
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Цей рецепт - зі швидких способів приготування цієї страви. Є варіанти і з маринуванням на 2-3 години. У маринад, крім кока-коли, може входити сіль, свіжі гілочки розмарину або чебрецю і гострий томатний соус.
Курка в кока-колі по-китайськи
Продукти:
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Куряче філе з ніжок (або грудку) - 600-800 г
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Кока-кола - 0.5 л
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Корінь імбиру – товщиною 2-3 см (діамотром приблизно 3 см)
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Часник - 2-3 зубчики
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Соєвий соус - 2-3 ст.л.
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Зелена цибуля (біла частина) або цибуля-порей - за смаком
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Рослинна олія - 2 ст.л.
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Кунжут і червоний гострий перець для прикраси
Покроковий рецепт приготування
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Приготування у віці має на увазі дуже швидке приготування, тому що продукти смажаться в сильно розпеченій сковороді протягом малої кількості часу.Всі продукти, що обсмажуються у вічі, необхідно часто помішувати, щоб вони не пригоріли від сильного вогню, на якому потрібно готувати страву.
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Усі інгредієнти підготувати, промивши, очистивши та нарізавши.
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Курку промити, обсушити на паперовій серветці (щоб не було бризок олії) і порізати дрібними шматочками.
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Часник та імбир очистити та нарізати дрібно.
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Цибулю дрібно порізати.
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Сковороду поставити на великий вогонь розігріватися, додавши до неї невелику кількість олії. Сковорода має розігрітися так, щоб від олії пішов легкий димок.
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У сковороду покласти курку і посмажити приблизно 3 хвилини.
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Потім додати до неї часник та імбир.
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Все це постійно перемішувати, щоб не підгоріли.
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Смажити ще кілька хвилин, перемішуючи.
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Курка до цього часу має придбати красиву світло-коричневу скоринку.
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Налити кока-колу так, що вона практично закрила курку.
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Додати соєвий соус.
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Залишити сковороду гасити на великому вогні приблизно хвилин 8-10, поки вся рідина з кока-коли не випарувалася, а курка не набуде карамельного кольору.
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Коли кока-кола вся випарувалася — додати цибулю і посмажити ще одну хвилину.
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Страву прикрасити кунжутом та подрібненим гострим перцем, а на гарнір - подати рис.
Смачного!
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