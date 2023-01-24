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24.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 січня

У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.

харьков

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-2°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-4°C (відчувається як -4°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -8°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Народні прикмети

Відлига – до довгої затяжної весни.

Холод – до пізнього та важкого посіву ярих.

Мокра вовна у овець – до дощового року.

Яка погода на Феодосія, такою буде листопад.

Тепла погода – весна прийде рано.

Зазвичай цього дня була тепла погода, але люди побоювалися такого тепла і говорили: “Бійся весни у січні”, хоча тепла погода передвіщала ранню і теплу весну.


Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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