Прогноз погоди у Харкові на 24 січня

У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -5°...-2°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-4°C (відчувається як -4°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 767 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -8°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.
Відлига – до довгої затяжної весни.
Холод – до пізнього та важкого посіву ярих.
Мокра вовна у овець – до дощового року.
Яка погода на Феодосія, такою буде листопад.
Тепла погода – весна прийде рано.
Зазвичай цього дня була тепла погода, але люди побоювалися такого тепла і говорили: “Бійся весни у січні”, хоча тепла погода передвіщала ранню і теплу весну.
Намагайтеся від ранку тримати себе в руках і не піддаватися емоціям. Ну а якщо не вийде, то хоч просто стримуйте негативні емоції.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
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