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15.01.2023  21:36   Дмитро Колонєй

Куряча грудка томлена в молоці

Смачна дієтична страва з мінімальними витратами праці.

Як приготувати курячу грудку томлену в молоці
 
Як пише РЕДПОСТ, загалом ця страва, у швидкому варіанті - своєрідна паличка-виручалочка, коли немає часу чи немає особливого бажання багато часу затратити на готування. .
   

Куряча грудка томлена в молоці

 

Продукти:

  • 800 гр. куряча грудка
  • Спеції та сіль за смаком (лимонний перець, мускатний горіх, суміші зеленого, чорного та білого перців та ін.)
  • 3 горошини запашного перцю
  • 350 мл молока

Покроковий рецепт приготування

  1. Відокремивши філе, розділіть її на частини.
  2. Промити, дати обсохнути.
  3. Змішати спеції.
  4. Ретельно натерти шматочки спеціями і відправити в холодильник маринуватися в рукаві або пакеті на 15-30 хвилин.
  5. Перекласти філе в каструлю та залити молоком
  6. Додати запашний перець.
  7. Поставити на вогонь та дочекатися кипіння молока.
  8. Як тільки молоко закипить, тут же накрити каструлю кришкою, відставити,і, укутав ъъ полотенцем, або використовуючи грілки для підтримки високої температури, дати постояти 1 год.
  9. Вийняти шматочки і розкласти порціями. Смачного!
Зазначимо, і тут уже питання уподобань, підходу, смаку, є трохи інший рецепт приготування цієї страви. За збереження тих самих принципів, відмінність їх у наступному:
  1. М'ясо та молоко беруться 1:1 (наприклад, кілограм м'яса на літр молока)
  2. Маринується грудка не менше 2 годин
  3. М'ясо кладеться до кипіння молоко і кип'ятиться хвилину.

 


Тэги:  рецепт, мясо, грудка, молоко, курятина
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