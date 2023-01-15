15.01.2023 21:36 Дмитро Колонєй
Куряча грудка томлена в молоці
Смачна дієтична страва з мінімальними витратами праці.
Як пише РЕДПОСТ
, загалом ця страва, у швидкому варіанті - своєрідна паличка-виручалочка, коли немає часу чи немає особливого бажання багато часу затратити на готування. .
Куряча грудка томлена в молоці
Продукти:
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800 гр. куряча грудка
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Спеції та сіль за смаком (лимонний перець, мускатний горіх, суміші зеленого, чорного та білого перців та ін.)
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3 горошини запашного перцю
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350 мл молока
Покроковий рецепт приготування
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Відокремивши філе, розділіть її на частини.
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Промити, дати обсохнути.
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Змішати спеції.
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Ретельно натерти шматочки спеціями і відправити в холодильник маринуватися в рукаві або пакеті на 15-30 хвилин.
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Перекласти філе в каструлю та залити молоком
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Додати запашний перець.
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Поставити на вогонь та дочекатися кипіння молока.
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Як тільки молоко закипить, тут же накрити каструлю кришкою, відставити,і, укутав ъъ полотенцем, або використовуючи грілки для підтримки високої температури, дати постояти 1 год.
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Вийняти шматочки і розкласти порціями. Смачного!
Зазначимо, і тут уже питання уподобань, підходу, смаку, є трохи інший рецепт приготування цієї страви. За збереження тих самих принципів, відмінність їх у наступному:
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М'ясо та молоко беруться 1:1 (наприклад, кілограм м'яса на літр молока)
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Маринується грудка не менше 2 годин
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М'ясо кладеться до кипіння молоко і кип'ятиться хвилину.
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