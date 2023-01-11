11.01.2023 21:56 Дмитро Колонєй

Пиріг з броколі, куркою та сиром

Пиріг на пісочному тісті з вершково-сирною заливкою.

Як пише РЕДПОСТ, такий пиріг хороший як у теплому, так і в холодному вигляді. Як і всі відкриті пироги, виглядає ефектно при подачі. Його можна подавати разом із бульйоном, у якому варилася курка. Дуже зручно – одразу і бульйон готовий, і начинка для пирога. Можна додати смажені гриби.

Пиріг з броколі, куркою та сиром

Продукти на 6 порцій:

Для тіста

Борошно пшеничне 250 гр

Вершки (жирність 10%) 100 мл

Вершкове масло 70 гр

Розпушувач 0.5 чайн.

Сіль за смаком

Для начинки

Брокколі 200 гр

Курка (варена) 300 гр

Цибуля 1 шт.

Рослинна олія 2 стол.

Для заливання:

Яйця 3 шт.

Вершки (жирність 10%) 100 мл

Твердий сир 100 гр

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Покроковий рецепт приготування

Масло заздалегідь вийміть із холодильника, щоб воно трохи розм'якшилося. Борошно просійте разом із розпушувачем. Посолити. Перемішайте. Додайте до борошна олію. Руками розітріть масло|мастило| з|із| мукою|борошном| до стану крихти. Робіть це швидко, щоб масло не почало танути від тепла рук, тоді тісто буде шаруватим. Влийте в масляно-борошняну суміш вершки. Швидко замісити тісто. Достатньо буде того, щоб усі продукти перемішалися, і тісто можна скачати у кулю. Загорніть тісто в харчову плівку і заберіть на годину в холодильник. Відваріть курку Брокколі заморожені. Якщо броколі свіжа, то розберіть її на суцвіття. Цибулю почистіть і наріжте на кубики. Курку поріжте на дрібні шматочки. Розігрійте сковороду, налийте на неї олію, покладіть цибулю.Одночасно закип'ятіть воду в каструлі, посоліть її та киньте туди брокколі. Варіть броколі 5 хвилин|мінути|. До обсмаженої до прозорого стану цибулі додайте курку. Смажте курку з цибулею близько 5 хвилин. Брокколі відкиньте на друшляк. Додайте капусту до курки, перемішайте. Начинка готове. Натріть сир на дрібній тертці. Яйця збийте із вершками віночком. Додайте до яєчно-вершкової суміші натертий сир, сіль та перець. Перемішайте. Дістаньте тісто з холодильника. Розкачайте його в коло діаметром трохи більше за вашу форму. Укладіть тісто у форму, сформуйте бортики. Викладіть на тісто начинку. Залийте зверху яєчно-сирною сумішшю, лопаткою розрівняйте її по всій поверхні. Запікайте пиріг у духовці при t 180 ° C близько 40 хвилин. До такого пирога можна додати обсмажені гриби. Цікаво буде виглядати порційна подача у вигляді тарталеток. Смачного!



