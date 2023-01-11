11.01.2023 21:56 Дмитро Колонєй
Пиріг з броколі, куркою та сиром
Пиріг на пісочному тісті з вершково-сирною заливкою.
Як пише РЕДПОСТ, такий пиріг хороший як у теплому, так і в холодному вигляді. Як і всі відкриті пироги, виглядає ефектно при подачі. Його можна подавати разом із бульйоном, у якому варилася курка. Дуже зручно – одразу і бульйон готовий, і начинка для пирога. Можна додати смажені гриби.
Пиріг з броколі, куркою та сиром
Продукти на 6 порцій:
Для тіста
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Борошно пшеничне 250 гр
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Вершки (жирність 10%) 100 мл
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Вершкове масло 70 гр
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Розпушувач 0.5 чайн.
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Сіль за смаком
Для начинки
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Брокколі 200 гр
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Курка (варена) 300 гр
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Цибуля 1 шт.
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Рослинна олія 2 стол.
Для заливання:
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Яйця 3 шт.
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Вершки (жирність 10%) 100 мл
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Твердий сир 100 гр
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Сіль за смаком
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Перець чорний мелений за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Масло заздалегідь вийміть із холодильника, щоб воно трохи розм'якшилося.
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Борошно просійте разом із розпушувачем. Посолити. Перемішайте.
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Додайте до борошна олію. Руками розітріть масло|мастило| з|із| мукою|борошном| до стану крихти. Робіть це швидко, щоб масло не почало танути від тепла рук, тоді тісто буде шаруватим.
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Влийте в масляно-борошняну суміш вершки. Швидко замісити тісто. Достатньо буде того, щоб усі продукти перемішалися, і тісто можна скачати у кулю.
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Загорніть тісто в харчову плівку і заберіть на годину в холодильник.
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Відваріть курку
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Брокколі заморожені. Якщо броколі свіжа, то розберіть її на суцвіття.
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Цибулю почистіть і наріжте на кубики.
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Курку поріжте на дрібні шматочки.
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Розігрійте сковороду, налийте на неї олію, покладіть цибулю.Одночасно закип'ятіть воду в каструлі, посоліть її та киньте туди брокколі. Варіть броколі 5 хвилин|мінути|.
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До обсмаженої до прозорого стану цибулі додайте курку. Смажте курку з цибулею близько 5 хвилин. Брокколі відкиньте на друшляк.
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Додайте капусту до курки, перемішайте. Начинка готове.
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Натріть сир на дрібній тертці.
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Яйця збийте із вершками віночком.
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Додайте до яєчно-вершкової суміші натертий сир, сіль та перець. Перемішайте.
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Дістаньте тісто з холодильника. Розкачайте його в коло діаметром трохи більше за вашу форму.
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Укладіть тісто у форму, сформуйте бортики.
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Викладіть на тісто начинку.
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Залийте зверху яєчно-сирною сумішшю, лопаткою розрівняйте її по всій поверхні.
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Запікайте пиріг у духовці при t 180 ° C близько 40 хвилин.
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До такого пирога можна додати обсмажені гриби.
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Цікаво буде виглядати порційна подача у вигляді тарталеток. Смачного!
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